Tornano i Mega Sconti Mediaworld: offerte incredibili su tanti prodotti tech!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “Mega Sconti” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smart TV e notebook. Questa iniziativa sarà valida fino al prossimo 27 febbraio; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 472,49€, rispetto agli usuali 629,99€ di listino, per un risparmio reale di 157,2€ e uno sconto del 25%.

Samsung QLED 4K QE43Q60B è una smart TV di ultima generazione dotata di un display QLED da 43 pollici e di un processore Quantum 4K Lite, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, la gestione della luce fornisce una riproduzione dei colori precisa e uniforme, con una luminosità ottimale e un nero profondo, creando un’esperienza visiva coinvolgente e realistica.

La tecnologia Quantum Matrix garantisce una riproduzione dei colori vivida e precisa, con una gamma cromatica estesa e una resa cromatica al 100% in grado di visualizzare l’intero spazio colore DCI-P3, il formato di riferimento per i filmati cinematografici digitali. Questo significa che la smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è in grado di creare immagini con colori realistici e vibranti, che vi faranno immergere completamente nelle scene mostrate.

La tecnologia Quantum HDR (High Dynamic Range) incrementa la gamma dinamica dell’immagine, cioè la differenza tra i punti più luminosi e i più oscuri. Ciò permette di apprezzare al meglio la profondità e i dettagli delle immagini, creando un’esperienza visiva più coinvolgente e realistica.

La smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è dotata del sistema operativo Tizen, che vi consente di accedere facilmente alle app video più popolari, come Netflix e Disney+. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali per il controllo dei dispositivi domestici, rendendo l’esperienza di visione ancora più semplice e intuitiva.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Mega Sconti” si possono trovare tantissimi altri prodotti scontati. Vi consigliamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprire tutti i prodotti scontati e accedere direttamente dal link sottostante per avere maggiori informazioni.

Inoltre, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete sul nostro sito, quindi se siete alla ricerca di altre opportunità, vi consigliamo di consultare la nostra area dedicata alle offerte per non perdere nessuna occasione di risparmio.