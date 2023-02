Tornano gli StarDays Euronics: sconti imperdibili su tantissimi prodotti

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Star Days” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 15 marzo! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Samsung Galaxy S22, che attualmente potete portarvi a casa a soli 698€, rispetto agli usuali 879€ di listino, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 181€.

La serie Galaxy 22 di Samsung comprende tre modelli: Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. La versione base è spinta dal potente SoC Exynos 2200 con GPU Xlipse 920, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz offre un’esperienza visiva straordinaria per la visione di film, video e giochi.

Il comparto fotografico dello smartphone Samsung Galaxy S22 è di altissima qualità, con una fotocamera principale da 50MP, un grandangolo da 12MP, uno zoom ottico 3X da 10MP e una fotocamera frontale da 10MP per selfie e videochiamate. Il dispositivo è anche dotato di una serie di funzionalità avanzate, tra cui la registrazione video 8K, la stabilizzazione ottica dell’immagine, la modalità notturna e la possibilità di scattare foto con una profondità di campo estesa. Inoltre, lo smartphone Samsung Galaxy S22 è resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IP68, offrendo una maggiore protezione per il dispositivo.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.