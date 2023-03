The Yakuza Remastered Collection: rivivi il viaggio del drago di Dojima a meno di metà prezzo!

Oggi è il vostro giorno fortunato se siete fan della famosa serie Yakuza e avete intenzione di giocare o rigiocare i suoi capitoli originariamente usciti su PlayStation 3. Infatti, The Yakuza Remastered Collection è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontatissimo.

La raccolta contiene tre giochi della serie, ovvero Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, con aggiornamenti grafici e prestazionali. I titoli hanno subito un rigoroso processo di re-localizzazione e tutte le parti mancanti dalle versioni originali sono state aggiunte alle edizioni rimasterizzate.

In Yakuza 3, questo significa che Mahjong, Shogi, Massage Parlour e i minigiochi di cabaret sempre più popolari, nonché una raccolta di substories tagliate dalla versione originale, sono ora disponibili in occidente per la prima volta. Inoltre, sono state apportate diverse modifiche alla qualità della vita per ogni versione della raccolta, come un tracker di sottotrame sulla mappa e la possibilità di alternare i testi scritti in inglese e giapponese durante il karaoke.

Grazie a The Yakuza Remastered Collection, potrete completare il viaggio di Kazuma Kiryu su PlayStation 4. Tutti i capitoli della serie, da Yakuza 0 a Yakuza 6: The Song of Life, sono ora disponibili su un’unica piattaforma, il che consente di immergervi completamente nella storia del dragone di Dojima. Il prezzo di listino di The Yakuza Remastered Collection sarebbe di 59,99€, ma grazie a una promozione su Amazon, potete comprare la raccolta per soli 26,99€, risparmiando 33€, ovvero il 55% del costo abituale.

