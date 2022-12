The Witcher, un altro capitolo «morirà» presto (e no, non è GWENT)

The Witcher Monster Slayer, gioco mobile in realtà aumentata location-based di Spokko Games, verrà definitivamente spento il 30 giugno 2023.

Nonostante il successo di capitoli come The Witcher 3 Wild Hunt, che trovate sempre su Amazon, il franchise sembra purtroppo vedere di recente alcuni illustri “caduti”.

Solo ieri vi avevamo infatti reso noto che un altro celebre spin-off di The Witcher presto vedrà il supporto ufficiale di CD Projekt interrotto in veste ufficiale.

Ora, come riportato anche da DualShockers, anche il titolo per smartphone in AR dedicato alla saga di Geralt è arrivato alla fine del suo ciclo vitale.

Gli sviluppatori hanno confermato la notizia sull’account Twitter ufficiale del gioco, affermando in un nuovo post sulle FAQ che il titolo non ha raggiunto le aspettative commerciali dello studio.

«Cari Witcher, purtroppo dobbiamo annunciare che il nostro viaggio con The Witcher Monster Slayer sta volgendo al termine. Chiuderemo il gioco il 30 giugno 2023», ha confermato Spokko Games nell’annuncio.

Sebbene lo studio si dichiari “orgoglioso” di aver catturato l’essenza di ciò che significa essere un Witcher nella vita reale, il titolo mobile non è riuscito a soddisfare le aspettative commerciali e verrà quindi chiuso l’anno prossimo.

Witchers, we have an important message for you.

If you have any questions, please follow this link to our FAQ: https://t.co/QrlrPmTHgn pic.twitter.com/Ta8RFFcaL0

— The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) December 6, 2022