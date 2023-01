The Witcher serie TV, la Stagione 3 promette di essere «davvero fedele ai libri»

La Stagione 2 di The Witcher ha subito molte critiche da parte degli appassionati per via delle numerose differenze e variazioni rispetto ai libri originali della saga: un evento che non dovrebbe ripetersi per la terza stagione, stando alle promesse della produzione.

La volontà di Netflix di voler proporre uno show molto diverso rispetto ai romanzi originali e ai videogiochi che essi hanno ispirato (trovate The Witcher 3 Complete Edition su Amazon) è stata al centro delle polemiche negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’annunciato e controverso addio di Henry Cavill allo show: l’ex Superman interpreterà infatti Geralt per l’ultima volta proprio nella Stagione 3.

Una vicenda sicuramente controversa sulla quale è intervenuto perfino la voce di Geralt nei videogiochi, criticando apertamente Netflix per la sua decisione di differire in maniera netta dalle storie originali. Una scelta che, secondo quanto credono i fan, potrebbe aver spinto Henry Cavill a dire addio alla serie TV The Witcher.

Fortunatamente, sembra che almeno per la terza stagione ci sia stato un “ripensamento”: in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly (via ComicBook), la showrunner Lauren Hissrich ha spiegato che la nuova season sarà ispirata fortemente al romanzo Il tempo della guerra e non dovrebbero esserci variazioni esagerate.

A differenza di quanto accaduto con la precedente stagione, pare che la produzione non si prenderà particolari libertà sulla narrazione, che dovrebbe invece essere la più fedele ai romanzi vista fino a questo momento:

«L’aspetto più interessante è che la stagione 3, secondo me, è la cosa più vicina che abbiamo mai fatto a un adattamento biunivoco dei libri. Ovviamente non potremo fare tutte le pagine, ma Il tempo della guerra ci ha dato tantissimi grandi eventi d’azione, colpi di scena, momenti di definizione dei personaggi, enormi rivelazioni di un grande cattivo. C’erano così tante cose da fare e siamo stati in grado di restare davvero, davvero fedeli ai libri».

Insomma, se la produzione si era detta costretta a implementare numerose modifiche alla Stagione 2 per via dei romanzi scelti, con la Stagione 3 i fan dovrebbero essere in grado di vedere una narrazione molto più fedele alle effettive vicende narrate nei libri originali.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se questo cambio di rotta sia dovuto o meno alle critiche arrivate all’ultima stagione, ma resta il fatto che i fan rimasti scottati possono cominciare a incrociare le dita e sperare che le promesse vengano mantenute.

Ricordiamo che nelle ultime settimane erano state mosse ulteriori critiche alla produzione, dopo che un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro. Tale indiscrezione è stata comunque già smentita dalla stessa Hissrich, che a livello personale ha ammesso di amare i romanzi.