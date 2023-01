The Witcher serie TV, la Stagione 3 avrebbe già una finestra di lancio

Pur non essendo ancora stata annunciata una data ufficiale per la Stagione 3 della serie TV The Witcher, la produzione dello show di casa Netflix potrebbe aver già svelato in anticipo la finestra di lancio indicativa per il ritorno di Geralt.

Ricordiamo che la terza stagione è particolarmente attesa dai fan della serie, dato che sarà l’ultima volta che Henry Cavill impersonerà l’iconico strigo apprezzato anche nei videogiochi di CD Projekt (potete prenotare la Complete Edition su Amazon), che potremmo rivedere già dal prossimo luglio.

Redanian Intelligence segnala infatti un’interessante intervista di Lauren Hissrich a Collider: la sceneggiatrice aveva ammesso di voler lanciare la Stagione 3 tutta in una volta, ovvero con tutti gli episodi disponibili, ma che Netflix potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di «spezzarla» come già fatto per altre serie altrettanto popolari.

Tuttavia, non è passata inosservata un’ulteriore dichiarazione di Hissrich nell’intervista, in cui la showrunner ammette che c’è ancora molto tempo a disposizione prima di poter scoprire le nuove avventure di Geralt.

Nell’intervista rilasciata verso la fine dello scorso mese, Lauren Hissrich aveva infatti fatto la seguente dichiarazione in merito all’uscita della terza stagione di The Witcher:

«Abbiamo ancora davvero molto tempo, circa otto mesi o qualcosa del genere, prima che esca la Stagione 3 di The Witcher».

Tenendo conto che l’intervista risale a dicembre, ciò significherebbe che la Stagione 3 di The Witcher potrebbe dunque uscire a luglio 2023, o eventualmente in un periodo che va da agosto a settembre, qualora fosse necessario un po’ di tempo in più per rifinire tutti i dettagli.

Ovviamente si tratta solo di una semplice ipotesi basata sulle ultime affermazioni e non vi è ancora nulla di certo nella finestra di lancio indicata, ma nel dubbio potrebbe valere la pena di incrociare le dita e tenere d’occhio il calendario nei prossimi mesi. Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori conferme.

I fan presto potrebbero avere l’occasione di salutare definitivamente Henry Cavill come Geralt: fortunatamente, la produzione ha già annunciato di avere intenzione di dare alla star «un addio eroico» come chiusura del suo arco narrativo, in attesa degli eventi della quarta stagione.

Resta tuttavia il fatto che il suo addio improvviso ha causato enorme malcontento nella community, che includono anche un fan speciale come Doug Cockle, la voce di Geralt negli omonimi videogiochi, che ha criticato Netflix per essersi allontanata fin troppo dalla narrazione di libri e giochi. Sarebbe questa infatti, secondo il doppiatore e secondo molti fan, la motivazione principale che potrebbe aver spinto l’ex Superman ad abbandonare la serie.