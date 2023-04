The Witcher, rivelata la straziante “scena finale” di Henry Cavill nei panni di Geralt

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher non è ancora stato digerito dai fan di tutto il mondo, ancora scottati dall’improvviso abbandono dell’attore dallo show Netflix.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione, ispirata ovviamente all’intero franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga videoludica).

A prendere il suo posto dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi non sembra aver messo tutti d’accordo (né è chiaro se riuscirà mai a farlo).

Ora, dopo che una clip “imbarazzante” apparsa in rete avrebbe mostrato il motivo dell’abbandono di Cavill, si inizia a parlare della cosiddetta “scena finale” di Cavill nei panni di Geralt.

Pic via Netflix

Attenzione: da ora seguono potenziali spoiler sulla serie Netflix. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato da Redanian Intelligence, sarebbe stata rivelata quale sarà la scena finale di Cavill nei panni dello Strigo, e sembra proprio che la sequenza spezzerà il cuore ai fan.

Una fonte ha dichiarato che l’ultima scena dell’attore vedrà Geralt rinunciare al suo ruolo di Witcher: «Abbiamo appreso che l’ultima scena di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia sarà quella in cui rinuncerà a essere un Witcher. Un personaggio di supporto lo chiamerà, urlando ‘Witcher’, e Geralt risponderà ‘No, non più’, sottintendendo che ora non si considera più uno di loro».

Con l’aggiunta del contesto dell’addio di Cavill dalla serie TV Netflix, quella scena potrebbe certamente avere un forte impatto emotivo. Il tutto corrisponde per sommi capi a quanto accade nei romanzi originali, con Geralt che abbandona il suo ruolo per avventurarsi alla ricerca di Ciri.

Restando in tema, mesi fa è emerso che Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni, ma che a quanto pare così non sarà.

Ma non è tutto: un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro.