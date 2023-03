The Witcher, la Stagione 3 è già inondata dalle critiche: «Ecco perché Cavill se ne è andato»

Le ultime anticipazioni per la Stagione 3 di The Witcher non hanno esattamente entusiasmato i fan, che hanno immediatamente criticato gli autori sui social per aver ribadito di voler deviare ancora una volta dal materiale originale.

I fan dei romanzi e dei videogiochi dedicati (trovate The Witcher 3 su Amazon) avevano già criticato Netflix per diverse scelte decisamente discutibili, già attuate nella seconda stagione e nello spin-off, ma dopo le ultime dichiarazioni la community sembra essersi preoccupata ancora di più.

Ci riferiamo naturalmente all’ultima intervista rilasciata dai produttori della serie, che hanno già anticipato come la Stagione 3 avrà «contenuti mai visti o letti prima d’ora» nella lore della serie, accennando alla voglia di realizzare contenuti originali.

I producer hanno anche accennato al fatto che i romanzi originali sono «una guida, ma non la Bibbia»: una dichiarazione che ha fatto infuriare i fan — come, del resto, avevamo previsto anche in questa sede — suonando come un forte campanello d’allarme per ciò che si vedrà in futuro nella serie.

ComicBook segnala che quella che avrebbe dovuto essere un’anticipazione per entusiasmare i fan sta invece, per motivi abbastanza ovvi, infiammando la community, con diversi utenti che sono arrivati a dire che è per questo «che Henry Cavill ha lasciato» lo show:

So… not sticking to the books. And then some still wonder why Cavill left. — DrMythos (she/her) ️‍ (@DrMythos) March 7, 2023

Just from reading their first answer, I can see why Henry left lmao — MakiQuanxi⁷ (@op_lolig) March 7, 2023

Henry Cavill aveva infatti ammesso in passato di aver dovuto combattere duramente per assicurarsi che lo show fosse fedele all’opera originale: le forti deviazioni attuate nella Stagione 2 — e, sembrerebbe, nella Stagione 3 — potrebbero essere dunque il motivo che lo avrebbe spinto a dire addio per sempre dopo 3 stagioni, e non più 7 come inizialmente programmato.

Altri fan segnalano che questi commenti non sono alcun motivo di vanto, ma rappresenterebbero l’ennesimo «segnale d’allarme» su una produzione che avrebbe deciso di prendere il largo dalla storia originale.

This is not the brag they seem to think it is. This is just another warning sign. — Michael Costanzo (@trumpeteer4601) March 7, 2023

Altri fan hanno critiche anche più severe per la produzione, criticando la «pretenziosità» di voler realizzare qualcosa di superiore a un franchise già amato da milioni di persone, per non essere poi neanche in grado di riuscirci.

These people are so pretentious. They think they can make better content than a franchise loved by millions. They use its name and write whatever they want. And they're so bad at it. — Jesper Bæk (@Gandalfpls) March 7, 2023

Insomma, le prime reazioni della community non sono state esattamente tenere e concessive nei confronti della produzione, che dovrà dimostrare con i fatti di meritare la fiducia dei fan, già estremamente vacillante dopo la notizia dell’addio di Henry Cavill e dopo queste ultime dichiarazioni.

In ogni caso, non possiamo non sottolineare che quest’ultima vicenda non può che rievocare le rivelazioni fatte da uno dagli ex sceneggiatori della serie, che aveva svelato come molti autori addirittura prendessero in giro libri e videogiochi.

Ipotesi smentita successivamente dalla showrunner Lauren Hissrich, ma che alla luce di queste dichiarazioni non può che aver riacceso il dibattito sulla bontà degli adattamenti di The Witcher.