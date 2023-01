The Witcher 3, la demo del 2014 migliore della versione next-gen? Un video lo svela

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, tanto che ora continuano a essere pubblicati video di confronti, alcuni dei quali realmente interessanti.

Il classico titolo fantasy uscito originariamente anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato rimesso a lucido su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Se già dopo aver analizzato le edizioni Xbox Series X e PS5 di The Witcher 3, Digital Foundry ha acceso i riflettori anche sulla versione Xbox Series S, è ora il momento di un nuovo confronto.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un video mette in evidenza come la demo dell’E3 2014 sia ben diversa dell’edizione next-gen del gioco.

The Witcher 3 next-gen è l’edizione definitiva del gioco di ruolo open-world sviluppato da CD Projekt Red, con miglioramenti visivi e di gameplay rispetto alla versione precedente del gioco, ma in alcuni aspetti non è allo stesso livello della versione pre-release che è stata mostrata più volte prima del 2015.

Un nuovo video confronto realizzato da Cycu1 mette in evidenza come la demo dell’E3 2014 tenga davvero testa all’edizione next-gen per quanto riguarda l’atmosfera, con la nebbia volumetrica che conferisce al gioco un’atmosfera più vicina non solo al mondo dei romanzi di Andrzej Sapkowski, ma anche ai precedenti titoli della serie.

Nel filmato vengono evidenziate anche molte altre modifiche, come quelle generali all’illuminazione, ai modelli e alle animazioni.

Tra le tante novità introdotte nell’edizione next-gen di The Witcher 3 ci sono le funzioni ray tracing, che rendono il mondo di gioco davvero bellissimo da vedere.

Purtroppo, queste caratteristiche hanno un costo in termini di stabilità e prestazioni, che può essere mitigato con gli ultimi aggiornamenti e hotfix di rito.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che il titolo «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ma non è tutto: gli sviluppatori hanno aggiunto nella nuova versione delle avventure di Geralt di Rivia anche la possibilità inedita di accarezzare il fidato destriero Rutilia.