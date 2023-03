The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: prenotalo adesso con 10 euro di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di prenotare l’attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a prezzo scontato! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Secondo le ipotesi avanzate da alcuni appassionati, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà ambientato immediatamente dopo il primo capitolo e avrà come obiettivo la ricostruzione di Hyrule. Flashback e ricordi del passato saranno utili per comprendere la storia dei protagonisti e gli eventi che hanno preceduto i 100 anni durante i quali Link è rimasto in un profondo sonno.

Per quanto riguarda gli antagonisti, è possibile che il malvagio Ganon non faccia ritorno. Sempre in base a supposizioni non ancora ufficialmente confermate da Nintendo, il nemico principale potrebbe essere Zant. Quest’ultimo è l’antagonista di Zelda Twilight Princess, capitolo originariamente rilasciato per la console GameCube.

Zant appartiene alla razza dei Twili, ovvero le creature del crepuscolo, e discende da una famiglia esiliata dal Regno del Crepuscolo dalle tre dee. Dopo aver atteso invano di essere eletto re, Zant incontrò la forma incorporea di Ganondorf, con l’intento di ottenere la sua vendetta.

Grazie alle offerte di eBay, potete prenotare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch a soli 59,90€, rispetto agli usuali 69,90€ di listino, risparmiando 10 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo il videogioco The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!