The Legend of Dragoon, il classico si aggiorna su PS5 e diventa “giocabile”

Uno dei giochi gratis classici offerti su PlayStation Plus Premium nella nuova line-up mensile che ha sorpreso più positivamente i fan è stato sicuramente The Legend of Dragoon, uno dei più amati giochi di ruolo per PS1.

Sfortunatamente, sembra che la sua inclusione sul servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) non sia arrivata senza problemi: molti appassionati avevano infatti lamentato bug davvero preoccupanti che impedivano perfino di proseguire l’avventura.

Il tutto è stato definito inevitabilmente «ingiocabile», dato che eseguire alcune mosse fondamentali poteva portare perfino a softlock del gioco. Un problema che Sony ha deciso di non ignorare, intervenendo tempestivamente con nuove patch.

Come riportato da Game Rant, in queste ore la casa di PlayStation ha infatti deciso di rilasciare un aggiornamento per le versioni PS4 e PS5 di The Legend of Dragoon, che mira a risolvere una volta per tutte questi gravissimi errori.

La versione 1.02, disponibile già da adesso per il download, stando alle testimonianze dei fan che hanno già avuto modo di provarla sembra infatti aver sistemato questi bug, bloccando ogni possibile schermata nera e softlock che impediva di avanzare nell’avventura.

GUYS THEY DID IT!! THEY OFFICIALLY PATCHED #TheLegendofDragoon Dragoon magic did not soft lock the game, I tested it out!! Please everyone get and enjoy this game now ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/7Mj5UinCiW — Stephanie DeCleene (@TheGothDragoon) February 27, 2023

Anche nel caso di bug minori che non impedivano comunque di avanzare nel gioco, diversi utenti hanno iniziato a segnalare nelle scorse ore di aver notato numerosi miglioramenti in seguito all’ultimo aggiornamento.

Insomma, se anche voi avevate riscontrato qualche problema in particolare o se avevate semplicemente voglia di riscoprire questo grande classico, non possiamo che consigliarvi di aggiornare The Legend of Dragoon sulle vostre console il prima possibile.

Inoltre, ricordiamo che la nuova versione sulle console di ultima generazione include anche una graditissima novità: potete anche sbloccare una lunga serie di trofei, dedicati ai fan completisti per eccellenza.

Restando in tema, al momento non sappiamo ancora quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo a marzo, ma durante l’ultimo evento State of Play è arrivata una piccola anticipazione per PlayStation Plus.