The Last of Us su PC è “rotto”, ma i fan sono convinti: «il miglior gioco a cui abbia mai giocato»

La versione PC di The Last of Us Part I continua a essere non perfetta, essendo il gioco ancora pieno di problemi, visto che la qualità finale del prodotto si è dimostrata inferiore alle aspettative.

Come ormai saprete fin troppo bene, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS5), visto che l’incarico base è andato al ben poco talentuoso team di Iron Galaxy.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, tra un update e l’altro e nonostante tutti i problemi annessi e connessi, sembra proprio che i giocatori su PC siano rimasti estasiati dalla qualità del gioco.

Come riportato anche da Gaming Bible, un giocatore PC ha appena finito di vivere la storia di Ellie e Joel per la prima volta, ritenendola il miglior gioco di sempre, idea supportata anche da tantissimi altri utenti.

L’utente Reddit “Seiozmak” ha scritto: «Come giocatore solo di PC, sono finalmente riuscito a finire The Last of Us Part I e penso che potrebbe essere il miglior gioco a cui abbia mai giocato».

«Wow, che viaggio. Sapevo che si trattava di un grande gioco perché alcuni amici me lo avevano consigliato nel corso degli anni, ma posso dire che ha superato tutte le mie aspettative. In genere non mi piacciono nemmeno i giochi o i film sugli zombie, ma questo gioco è molto di più».

E ancora: «Sono sopraffatto da tutte le emozioni. Ho giocato a molti giochi negli ultimi anni, ma sento che The Last of Us è quello che più si avvicina alla perfezione».

«La storia è assolutamente incredibile e ora mi sento vuoto e spaventato dal fatto che non potrò mai più vivere un’esperienza del genere. Ammetto che il porting su PC non è eccezionale e che ho avuto alcuni bug e problemi, ma fortunatamente niente di sconvolgente e sono riuscito a spremere 40fps stabili dal mio PC, ma questo non mi ha impedito di apprezzare il gioco in sé».

Insomma, al netto di tutto, The Last of Us ha di nuovo lasciato il segno, che dopo così tanti anni dall’uscita originale su PS3 poco non è.

