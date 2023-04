The Last of Us Stagione 2 potrebbe “cambiare musica”, in tutti i sensi

Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione di The Last of Us, gli autori hanno già iniziato a riflettere sugli elementi che dovranno essere introdotti nella Stagione 2, che a quanto pare riguardano anche la colonna sonora.

Gli eventi dovrebbero seguire la narrazione di Part II (lo trovate su Amazon), sebbene HBO si sia detta pronta a deviare dal materiale originale.

Dalle ultime informazioni è infatti emerso che l’adattamento del secondo capitolo potrebbe scegliere di modificare — anche solo parzialmente —il destino di Joel.

Ora, come pubblicato anche da PlayerStation, il brano “Future Days” potrebbe essere sostituito da un’altra canzone nella seconda stagione di The Last of Us di HBO.

Il cambio dovrebbe avvenire a causa della modifica della timeline dell’adattamento televisivo del gioco, dal 2013 al 2003, quando i Pearl Jam non avevano ancora pubblicato la canzone.

Nel gioco, alcune canzoni danno un tocco speciale alla relazione dei personaggi, come appunto anche “Future Days”, interpretata da Joel con la voce dell’attore originale del gioco, Troy Baker.

A Neil Druckmann, fan dichiarato della band Pearl Jam, è stato chiesto su Kinda Funny se il brano “Future Days” sarà introdotto o sostituito nella seconda stagione della serie HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey, a causa del cambiamento della linea temporale.

«Potrei dirti che non abbiamo preso una decisione, ma ne abbiamo parlato, proprio per le ragioni che hai citato, ovvero che non ha senso che Joel conosca quella canzone adesso».

E ancora: «Potremmo dire ‘ok, è una dimensione totalmente parallela in cui la canzone è uscita prima’, ma mi sembrerebbe un po’ come barare. Posso dire che i Pearl Jam, nello specifico, sono ora ancora più radicati nella storia del mondo di The Last of Us, e che se non mettiamo quella canzone, ce ne sono altre che potremmo includere.»

Va comunque sottolineato che anche nella prima stagione ci sono state scene modificate: una di queste si è rivelata particolarmente controversa e rischia perfino di vincere un premio — ironico, ma pur sempre un premio.

Ma non è tutto: con la seconda stagione di TLOU Mazin e Druckmann potrebbero giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando il personaggio Abby farà la sua apparizione nello show.