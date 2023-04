The Last Of Us Parte 1 per PS5 a un prezzo imperdibile! 26% di sconto!

Anche questo weekend, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di The Last Of Us Parte 1, che solitamente viene proposta a 80,99€, ma attualmente potete portarvela a casa a soli 59,98€, con uno sconto del 26%, pari a un risparmio reale di 21€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Remake del primo capitolo uscito originariamente per PS3, The Last of Us Parte 1 è un action adventure ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da un’epidemia fungina. La trama segue le vicende di Joel, un uomo duramente provato dallo scoppio dell’epidemia e dalla perdita della propria famiglia, che si trova a dover scortare Ellie, una ragazza di 14 anni apparentemente immune al fungo, attraverso un’America desolata e pericolosa. L’obiettivo del loro viaggio è raggiungere un gruppo di ribelli chiamato “Le Luci”, che spera di utilizzare l’immunità di Ellie per trovare una cura per l’epidemia.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che “The Last of Us – Part 1 è una revisione di un’opera d’importanza capitale che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnico. Ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato“.

