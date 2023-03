The Last of Us Part II, un dettaglio nascosto rende la battaglia finale più tragica (in vista della serie TV)

L’avventura di Ellie in The Last of Us Part II si chiude con uno scontro finale particolarmente emozionante per i giocatori, reso però ancora più tragico grazie a un dettaglio nascosto che rischiava di passare inosservato e che, grazie alla serie TV, ha avuto maggiore attenzione.

Grazie all’adattamento televisivo di HBO abbiamo potuto approfondire ulteriormente la figura di Ellie e un particolare oggetto che la lega alla madre scomparsa quando lei era appena nata: parliamo naturalmente del suo iconico coltello che, dopo il finale di Part II (lo trovate su Amazon) verrà perso.

Game Rant ha infatti riportato la segnalazione dell’utente Reddit trianglularsounds, che dopo aver analizzato approfonditamente lo scontro finale ha notato un dettaglio nascosto visibile solo per pochi istanti.

Durante una delle tante colluttazioni è infatti possibile vedere il coltello di Ellie volare via e finire in mezzo al mare, venendo così inevitabilmente perso per sempre: un momento reso ancora più tragico dalla serie TV e che proprio una delle nuove stagioni potrebbe approfondire più nel dettaglio.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sul finale di The Last of Us Part II. Se non avete ancora completato l’avventura, vi sconsigliamo di proseguire oltre la lettura.

La vendetta contro Abby, cercata volutamente da Ellie per tutto il corso dell’avventura, ha portato inevitabilmente ad alcune conseguenze emotivamente forti per la protagonista.

Non solo infatti ha perso un dito durante la battaglia, impedendole di suonare la chitarra nel modo in cui le aveva insegnato Joel, ma ha anche perso per sempre il suo coltello: in pochi istanti ha dunque abbandonato ciò che la legava non solo con la sua nuova figura paterna, ma perfino con la propria madre.

Quella mostrata nello screenshot segnalato dall’utente — e che è difficile non notare, dato l’esagerato numero di frecce aggiunte nel post — rappresenta infatti l’ultima volta che noi vediamo il coltello di Ellie in The Last of Us Part II.

Un dettaglio che rende il finale di Part II inevitabilmente più tragico, specialmente se avete appena finito di vedere la serie televisiva: sarà molto interessante scoprire come HBO riuscirà a rendere questa scena che, presumibilmente, non dovrebbe essere mostrata già nella prossima stagione.

E dopo aver appreso anche un commovente segreto presente nel finale di stagione, potrebbe essere difficile non versare qualche lacrimuccia quando arriverà il momento di svelarla nella serie TV.

Quel che sappiamo è che Abby quasi sicuramente dovrebbe esordire già nella Stagione 2, grazie a un poster familiare pubblicato da Neil Druckmann, ma lo scontro vero e proprio dovrebbe essere svelato solo in seguito: sappiamo infatti che si andrà anche alla stagione 3, se non addirittura oltre.