The Last of Us Part I su PC si aggiorna ancora, ma i problemi più gravi non sono risolti

Continuano ancora gli sforzi di Naughty Dog e Iron Galaxy per migliorare lo stato qualitativo di The Last of Us Part I su PC: i team di sviluppo hanno infatti annunciato di aver rilasciato la versione 1.0.3. per la prima avventura di Ellie e Joel.

Come ormai i fan sapranno, a differenza dell’eccellente lavoro svolto per la versione PS5 (che trovate su Amazon) il porting su PC è arrivato con notevoli e inaccettabili problemi al day-one, che hanno reso quasi impossibile giocarlo per gran parte degli utenti.

Una situazione semplicemente paradossale che ha spinto i fan a provare ad aggiustare da soli le cose, nonostante i ripetuti tentativi dei team di sviluppo che, in realtà, sembrano aver cambiato ben poco la situazione.

Secondo quanto riportato da DSOGaming, pare essere accaduto lo stesso in occasione dell’ultima patch: nonostante siano state aggiunte alcune feature interessanti, viene infatti segnalato che i problemi più gravi di The Last of Us Part I su PC continuano a non essere stati affatto risolti.

La patch 1.0.3 aggiunge infatti due nuove opzioni di compatibilità audio, intitolate “Output” e “Latency”, introducendo anche la possibilità di reimpostare i pulsanti freccia sulla tastiera e risolvendo anche alcuni dei crash più comuni.

Tuttavia, DSOGaming segnala che questo aggiornamento continua a non aver fatto nulla per ridurre l’elevatissimo utilizzo della CPU o per ottimizzare la procedura di compilazione degli shader, che fin dal day-one sono gli aspetti che hanno reso più problematico il porting di The Last of Us Part I su PC.

Patch 1.0.3 is now live for The Last of Us Part I on PC and includes improvements to keyboard and mouse controls, visuals, UI, and more, as well as additional Audio Compatibility options. You can read the patch notes here: https://t.co/fdZgO8mJkZ pic.twitter.com/qna0rKlXUf — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 14, 2023

Si tratta insomma semplicemente di un ulteriore piccolo passo in avanti verso la giusta ottimizzazione del gioco, ma per Naughty Dog e Iron Galaxy c’è ancora tanto lavoro da fare prima di potersi mettere alle spalle uno dei lanci più problematici della storia recente su PC.

Aver portato il titolo su PC ha comunque permesso ai fan più creativi di divertirsi con mod molto interessanti: tra queste ne segnaliamo una che permette di trasformare il remake in un gioco in soggettiva.