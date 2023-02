The Last of Us Part I, arrivano pessime notizie per la Firefly Edition su PC

The Last of Us Part I arriva anche su PC, finalmente, e da oggi sono attivi i preordini delle edizioni speciali tra cui la Firefly Edition che, però, non sarà disponibile in Italia.

Dopo essere sbarcato su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon), The Last of Us in edizione rivista e corretta torna anche su PC dove arriva per la prima volta.

Una versione che è stata per tantissimo tempo al centro di molti rumor, ma da cui Naughty Dog ha finalmente rimosso ogni segreto.

E se pochi giorni fa The Last of Us Part I su PC è stato rinviato di qualche settimana, adesso arriva l’altra brutta notizia.

I preordini delle edizioni speciali del gioco sono attivi già da ora, ma in Italia non sarà possibile acquistare la tanto attesa Firefly Edition.

Lo ha confermato Naughty Dog su Twitter, annunciando l’avvio dei preordini di The Last of Us Part I su PC che sarà disponibile dal 28 marzo 2023.

Oltre alla Deluxe Edition è possibile già acquistare la Firefly Edition che, ancora una volta, non contiene l’Italia come paese di destinazione.

The Last of Us Part I Firefly Edition for PC on Steam is also available for pre-purchase until release on 3.28.23, including a SteelBook case, comics, and more! (Only available in the U.S., U.K., FR, DE, BE, NL, LU). PS Direct: https://t.co/QmeFXLwYRj pic.twitter.com/QN5le4C9Yh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 13, 2023

Confermata quindi la stessa distribuzione della versione PlayStation 5 che, allo stesso modo, non era stata distribuita nel nostro Paese.

L’edizione sarà disponibile nel Regno Unito, negli USA, altri paesi europei come Francia e Germania, ma non il nostro.

Vedremo se Sony sceglierà di ovviare a questo inconveniente aprendo una nuova versione dello store o magari organizzando accordi con altre catene, anche se al momento appare una soluzione improbabile: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità.

Se non altro i giocatori italiani non rischieranno di vedere i loro pacchi danneggiati, come accaduto a molti altri giocatori nel mondo.