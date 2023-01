The Last of Us, ma con Kratos e Atreus, è davvero folle

The Last of Us Part II, secondo capitolo della saga Naughty Dog è stato senza dubbio uno dei giochi più importanti del 2020, ma anche il più amato dai fan PlayStation.

Senza nulla togliere anche a The Last of Us Part I (lo trovate in offerta su Amazon), il sequel dell’avventura di Ellie è ancora molto apprezzato e omaggiato.

Ora, dopo la mod che ha permesso a Joel di “tornare in vita”, prendendo di fatto il posto di Ellie in TLOU2, è il turno di una nuova chicca realmente sorprendente.

Come riportato anche da The Gamer, qualcuno ha letteralmente sostituito i modelli poligonali dei volti di Joel ed Ellie con quelli di Kratos e Atreus dalla saga di God of War.

Lo YouTuber e modder Speclizer, con l’aiuto di VontaDev, smasher248 e Hitman, è andato oltre: non solo ha inserito la coppia di eroi leggendari in The Last of Us, ma ha assegnato loro i ruoli di Joel ed Ellie.

La mod può essere vista in azione poco sotto, nel player dedicato, in un filmato che mostra Kratos e Atreus in una serie di scene tratte da The Last of Us Part II.

La clip inizia con il momento toccante tra Joel ed Ellie all’inizio della Parte II, in cui il primo suona una cover di ‘Future Days’ per la giovane. La sequenza cambia drasticamente quando si nota che è Kratos a suonare la chitarra.

La testa calva di Atreus sul corpo di Ellie, d’altra parte, è davvero inquietante, sebbene trattandosi di una mod la cosa migliore da fare è riderci sopra.

Ad ogni modo, non è la prima volta che i due franchise si incontrano: l’artista DoomsdayDave aveva deciso di immaginare Kratos prendersi cura di Ellie, insegnandole naturalmente anche a combattere e affidandole le sue armi non appena potrà essere considerata pronta.

Ma non solo: God of War Ragnarok presenta un Easter Egg dal secondo capitolo di The Last of Us, all’interno di un poema di Kvasir.