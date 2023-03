The Last of Us, l’infezione sta «accadendo» davvero, colpa è del whisky

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare al suo finale, sebbene la notizia che vi riportiamo ora non è propriamente legata allo show HBO.

La serie racconta la storia del gioco originale, in cui tutto prende il via dall'infezione da Cordyceps che mette in ginocchio la razza umana.

Ora, dopo che un micologo esperto ha provato a tranquillizzare i fan sulla presunta pericolosità del fungo visto nel videogioco, arriva ora una news abbastanza “preoccupante” (notare le virgolette).

Come riportato anche da Kotaku, infatti, i residenti del Tennessee meridionale sono sconvolti da un fungo del whisky che si sta diffondendo in modo aggressivo in tutto il mondo.

Nella contea di Lincoln, in Tennessee, si sta verificando una situazione simile a quella di The Last of Us, ovviamente con le dovute differenze.

Un fungo piuttosto “forte” e e resistente al calore si sta diffondendo su alberi, case, auto, insegne e ponti. La colpa di tutto questo è della Jack Daniels e dei suoi magazzini pieni di whisky, di cui questo particolare fungo si nutre.

I residenti sono così arrabbiati che qualcuno ha addirittura deciso di fare causa al produttore di whisky per il fungo che si sta diffondendo in gran parte della contea.

Mentre nel gioco la minaccia era rappresentata dalle spore, nello show si tratta di un fungo tentacolare che cresce rapidamente e può trasformare le persone in orrendi mostri simili a zombie che attaccano uomini e animali.

Mentre gli Infetti non si sono ancora manifestati nel Tennessee, gli abitanti della zona hanno comunque davvero a che fare con un infezione simile a quella di The Last of Us, in rapida crescita e difficile da controllare, che sopravvive e cresce grazie ai fumi dell’etanolo, compresi quelli rilasciati durante il processo di invecchiamento del whisky.

Come riportato dal New York Times la scorsa settimana, il fungo del whisky è diventato un problema serio per i residenti della contea di Lincoln che abitano nelle vicinanze delle sei diverse barricaie di Jack Daniels – ossia i magazzini che immagazzinano e invecchiano il whisky – che punteggiano la contea rurale di 35mila persone.

Nelle zone vicine alle barricaie, la gente ha segnalato la presenza di una «crosta scura e fuligginosa» su tutto ciò che si trova all’esterno. Un residente ha persino raschiato via la vernice dai suoi mobili da esterno per cercare di rimuovere il fungo.

«Se si prende l’unghia e la si fa scorrere sul ramo del nostro albero, si ricopre la punta del dito», ha detto tale Patrick Long, residente del luogo. «È semplicemente disgustoso».

Jack Daniels ha ammesso che il fungo del whisky può essere fastidioso, ma ha affermato che non rappresenta una minaccia per la salute di nessuno o degli animali e che può essere “facilmente” rimosso con il lavaggio. Insomma, al momento non c’è nulla da temere.

Restando in tema, l’episodio 8 di The Last of Us è andato in onda ieri sera e i fan hanno espresso forte disappunto per la mancanza di Infetti.

