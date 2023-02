The Last of Us, la serie TV ha trovato la sua «icona sexy»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us continua a essere lo show più chiacchierato del momento, grazie anche a notizie che rasentano l’assurdo.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete trovare su Amazon a prezzo notevolmente basso), inclusi personaggi e nemici visti nel videogame omonimo.

Del resto, sembra proprio che la serie TV di The Last of Us abbia richiesto per il Bloater comparso nel quinto episodio l’impiego di uno stuntman alto due metri, che poco non è.

Ora, come riportato anche da EW, sembra che qualcuno abbia definito il mostro in questione una vera e propria icona sexy, materiale ghiotto per i meme.

Lo stunt Adam Basil non si aspettava che la sua vita cambiasse grazie al suo ultimo ruolo. Il muscoloso stuntman veterano britannico ha fornito spesso performance fisiche per film di successo, ma è il ruolo del Bloater ad aver cambiato le carte in tavola.

«Sembra essere diventati una sorta di icona sexy», ha spiegato Basil a EW, notando tutti i meme e le GIF che questa creatura ha generato da quando ha debuttato nell’episodio di domenica scorsa.

«[Il Bloater] ha catturato l’immaginazione di molte persone. Qualcuno mi ha chiesto se potessi andare al suo matrimonio. La gente mi ha mandato messaggi d’amore. Ha davvero tirato fuori qualcosa nelle persone che credo non sapessero di avere. È il grande papà fungo, credo che si possa parlare di meme».

Basil ha fatto il suo debutto in The Last of Us nell’episodio 5, ottenendo da subito un successo fuori scala per la resa del mostro fungino. Improbabile, però, che il Bloater possa tornare nelle ultime puntate della serie, quindi il suo percorso – ahinoi – finisce qui.

