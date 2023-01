The Last of Us, il terzo episodio è devastante ma per Neil Druckmann «era quello felice»

Nelle scorse ore è andata in onda la terza puntata della serie TV di The Last of Us in lingua originale, probabilmente la più divergente dal videogioco fino a questo momento ma che, forse soprattutto per questo, è stata particolarmente apprezzata da pubblico e critica.

Una puntata che, come ormai ci ha abituato la serie tratta dal capolavoro di Naughty Dog (trovate il remake su Amazon), si è rivelata particolarmente drammatica e toccante, come dimostrato dalle numerose testimonianze sui social dopo la messa in onda.

Eppure, sembra proprio che il peggio debba ancora arrivare: Neil Druckmann è infatti intervenuto dimostrandosi — a modo suo — sorpreso per le numerose reazioni arrivate in queste ore, che confermano la tristezza di questa puntata.

Il co-presidente di Naughty Dog ha infatti lasciato intendere che le prossime puntate potrebbero rivelarsi ancora più strazianti. Meglio, insomma, tenere a portata di mano i fazzoletti.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul terzo episodio di The Last of Us.

La terza puntata ci ha infatti commosso con la rappresentazione di Bill e Frank: il secondo in particolar modo non era mai stato mostrato all’interno del videogioco, ma è stato omaggiato nella serie con un finale davvero triste.

Frank chiede infatti a Bill di porre fine alle sue sofferenze e ucciderlo nel sonno con un apposito farmaco: una richiesta che Bill rispetta ma che sceglie di condurre anche per sé stesso, passando dunque insieme a lui i suoi ultimi momenti.

Una conclusione che non ha potuto lasciare indifferenti gli spettatori, per via dell’ampio spazio concesso durante la puntata, ma Neil Druckmann ha sorpreso tutti scegliendo di commentare in questo modo le diverse reazioni:

«Perché stanno piangendo tutti? Quello era l’episodio felice!»

Why is everyone crying? That was the happy episode! #thelastofus pic.twitter.com/7cD2bV7WrN — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 30, 2023

Insomma, se questa per il director è la definizione di «episodio felice», i fan farebbero meglio a iniziare a preoccuparsi per ciò che potrebbero vedere nelle prossime puntate di The Last of Us.

Lo show prodotto da HBO si è rivelato un enorme successo, al punto da essersi guadagnato la conferma ufficiale di una seconda stagione, che dovrebbe ispirarsi agli eventi di Part 2.

Ricordiamo che da oggi potrete inoltre rivedere la seconda puntata in lingua italiana. Un episodio che assume sicuramente un’importanza diversa, dopo la notizia di poche ore fa della scomparsa dell’interprete originale di Tess nei videogiochi.