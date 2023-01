The Last of Us, ecco cos’è stato tagliato dal montaggio finale

I primi episodi della serie HBO su The Last of Us sono disponibili da alcuni giorni, ma a quanto pare è emerso che del materiale è stato tagliato dal montaggio finale.

La prima stagione racconta infatti la storia del primo capitolo del franchise (che trovate nel remake su Amazon), sebbene la serie abbia alcune differenze esplicite rispetto all’opera originale.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ora, dopo che gli showrunner hanno già rivelato le loro idee scartate dall’episodio pilota, questi hanno reso noto che dai primi episodi è stato tagliato un montaggio dedicato all’epidemia Cordyceps globale.

Come riportato anche da Comic Book, nel corso del podcast ufficiale dedicato alla serie TV, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno spiegato come è stato modificato l’Outbreak Day rispetto a quanto visto nel gioco uscito su console PlayStation.

In particolare, il duo ha raccontato di una scena – poi rimossa dal montaggio finale – che mostrava la diffusione della pandemia:

«Avevamo un piano per questo montaggio in cui vedevamo tutti questi posti nel mondo e cosa era successo, ma non avevamo budget per realizzarlo. Abbiamo pensato che sarebbe stato davvero interessante vedere dove tutto ha avuto inizio», hanno spiegato gli autori.

E ancora: «Penso che sapessimo di voler dare un po’ di più di una storia sulle origini dell’epidemia. Volevamo vedere come sarebbe stato veramente all’inizio, perché siamo tutti interessati a queste cose, adesso. Volevamo anche dimostrare che era un’emergenza globale, non qualcosa stava succedendo solo in America, ma in tutto il mondo.»

Restando in tema, la prima stagione sta ottenendo un notevole numero di spettatori su HBO. Quasi cinque milioni di persone si sono infatti sintonizzate per il primo episodio, mentre il secondo episodio ha registrato un aumento del pubblico di oltre il 20%.

Ma non solo: l’interprete di Ellie, Bella Ramsey, ha dichiarato che una seconda stagione è «probabile», ma solo se il pubblico continuerà a guardarla.