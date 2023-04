The Last of Us, Bella Ramsey commenta la scelta finale di Joel: «ha preso la decisione giusta»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene a quanto pare i fan non hanno ancora smesso di discuterne, anche e soprattutto per quanto riguarda il finale.

Lo show ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie omonima di videogiochi (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno lasciato il segno.

Dopo che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale, sono in molti a parlare ancora del finale della prima stagione.

Tra questi, la stessa Bella Ramsey (interprete di Ellie), la quale ha da poco commentato la “decisione finale” di Joel (Pedro Pascal) nell’episodio conclusivo.

Attenzione: di seguito sono presenti spoiler sul secondo episodio della serie TV di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da Gaming Bible, Bella Ramsey ha reso noto che Joel ha fatto la scelta giusta nel finale della prima stagione della serie TV The Last of Us di HBO.

Lo show, come saprete, si aperte con un prologo che lascia a bocca aperta quando l’amata figlia di Joel, Sarah, viene brutalmente uccisa dai militari nel tentativo di contenere l’epidemia di cordyceps.

Sono passati vent’anni dalla tragica perdita dell’uomo, il quale è divenuto col tempo un brutale assassino a sangue freddo, disposto a tutto pur di tirare avanti. Fino a che Ellie entra nella sua vita.

Ellie è la chiave per battere il virus cordyceps e un gruppo di ribelli noto come le Luci incarica Joel di portarla in salvo da Boston al St Mary Hospital nello Utah. Durante il viaggio, non solo Ellie finisce per considerare Joel come una figura paterna, ma lo stesso Joel ritrova in Ellie la figlia che aveva perso anni prima.

Quando arriviamo alla conclusione, sia nel videogioco che per la prima stagione della serie, Joel è costretto a fare una scelta: Ellie è la “cura” e come tale deve morire per far sì che i medici possano estrarre dal suo corpo la base per un vaccino. Joel sceglie quindi di fare una strage pur di salvare la giovane, mentendole sulle sue azioni.

Fortunatamente, come riportato dall’Huffington Post, Ramsey ha dichiarato che Joel «ha preso la decisione giusta. E credo che la maggior parte delle persone sia d’accordo».

«Non credo nemmeno che sia stata una scelta», ha continuato l’attrice. «Non credo nemmeno che sia stata una decisione per lui. Non c’era altra opzione se non quella di salvarla. Perché… ha salvato il mondo. Ma, tipo, il suo mondo. È una cosa così sdolcinata, ma in un certo senso vera». Quindi, se persino Ellie/Bella ammette che Joel ha fatto la scelta giusta, chi siamo noi per dire il contrario?

Restando in tema, i fan di The Last of Us si sono riuniti su Reddit per dichiarare Ellie «la più grande protagonista femminile» di tutti i tempi.

Ma non solo: con la Stagione 2 Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin da subito.

Nonostante ciò, è comunque già stato confermato che la Ramsey riprenderà il ruolo di Ellie nella seconda stagione, che adatterà – anche solo in parte – la storia della Part II.