The Last of Us, alla fine Ellie ha iniziato a giocarci: «non è così strano come pensavo»

Dopo 9 episodi, la prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata al capolinea, sebbene l’hype verso la Stagione 2 sia già alle stelle.

La serie HBO ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog, grazie anche ai due protagonisti.

Pedro Pascal e Bella Ramsey si sono dimostrati infatti dei perfetti Joel ed Ellie, tanto che quest’ultima è stata da poco riconfermata ufficialmente nella seconda stagione.

Ora, nonostante la Ramsey abbia ricevuto direttive di non giocare a The Last of Us, sembra che le cose siano cambiate nel frattempo.

Come riportato anche da PSU, infatti, Bella Ramsey, la star di The Last of Us di HBO, ha rivelato di aver finalmente iniziato a giocare al gioco vero e proprio, dopo mesi di riprese per il ruolo di Elli.

Ramsey ha precedentemente dichiarato a USA Today di essere stata incoraggiata a non giocare al capolavoro Naughty Dog durante l’audizione per la parte di Ellie, il che le andava bene in quanto non ci aveva comunque giocato.

Tuttavia, parlando con Happy Sad Confused Podcast all’inizio di quest’anno, Ramsey ha rivelato di aver iniziato a giocarci: «Ho iniziato a giocarci due settimane fa. Avevo guardato un po’ di gameplay, anche prima che mi chiedessero di non giocarci».

E ancora: «Prima dell’audizione e di tutto il resto, ho guardato qualche immagine del gioco, quindi ne ero a conoscenza e lo conoscevo bene, ma non mi ero mai seduta a giocare con Joel ed Ellie.»

«Non sono ancora arrivata alla parte in cui entra in scena Ellie. In realtà non è così strano come pensavo. Devo solo andare avanti. Entro in una stanza, guardo tutti i dettagli e mi ritrovo a girovagare. Poi finisco per perdermi. Devo solo andare avanti e arrivare al punto», ha concluso.

Pedro Pascal, che nello show interpreta Joel, ha rivelato tempo fa di aver provato a giocare a The Last of Us, ma di non essere stato molto bravo (questo, nonostante i creatori dello show lo avessero incoraggiato a non giocarci).

Restando in tema, è stato reso noto che The Last of Us Stagione 2 non coprirà tutti gli eventi del sequel del videogioco: Craig Mazin non ha voluto confermare quante stagioni saranno necessarie, ma ha lasciato intendere che a quanto pare saranno più di una.

Per concludere, la prima stagione di TLOU include nel finale la sequenza della giraffa, in una scena da alcuni criticata e definita pessima CGI.