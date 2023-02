The Last of Us 2, un importante personaggio avrebbe dovuto essere introdotto diversamente

Con The Last of Us Part II, Naughty Dog ha tirato fuori dal cilindro un gioco davvero memorabile, tanto che ad anni dall’uscita continuano a emergere curiosità sull’avventura.

In maniera ancora superiore alla Part I da mesi disponibile nei negozi (che potete trovare anche su Amazon), il sequel delle vicende di Ellie è ancora molto discusso.

Ora, dopo che da mesi si parla del multiplayer dedicato – che potrebbe essere standalone e gratis – sembra che un personaggio molto importante del gioco avrebbe dovuto essere innestato in maniera del tutto differente.

Difatti, dopo aver rivelato un contenuto tagliato, inizialmente Abby avrebbe potuto essere introdotta nella storia di Joel ed Ellie in un modo molto diverso.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us Part II: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato da The Gamer, come rivelato dall’artbook ufficiale della Part II (grazie a Naughty Dog Central), il “percorso” di Abby verso Joel sarebbe stato decisamente più lento e meticoloso.

Abby si sarebbe infatti infiltrata nella comunità che Ellie e Joel chiamano casa, diventando apparentemente amica dell’uomo che ha ucciso suo padre, visto che i primi concept art del gioco mostrano addirittura i due che ballano insieme.

Forever thinking about the original concept for Abby & Joel in The Last of Us Part II.

“In an original pitch, Abby was going to

infiltrate the dance at the festival and insinuate herself into Joel's life” #TheLastOfUs pic.twitter.com/S5ATPDxm8D

— Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) February 3, 2023