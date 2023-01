The Last of Us 2 multiplayer potrebbe non essere il gioco che pensate voi

Da tempo sappiamo che Naughty Dog è al lavoro sul suo prossimo gioco multiplayer di The Last of Us Part II, di cui sappiamo ancora fin troppo poco.

Senza nulla togliere alla Part I da diverse settimane disponibile nei negozi (che potete trovare anche su Amazon), il sequel delle avventure di Ellie potrebbe ricevere uno spin-off standalone multigiocatore.

Da mesi si parla infatti del multiplayer di The Last of Us Part II, tanto che in tempi non sospetti è emerso che questi potrebbe essere standalone e gratis.

Ora, dopo che lo sviluppatore lo ha definito come il suo progetto più ambizioso di sempre, Neil Druckmann ha svelato ulteriori dettagli sul gioco, il quale potrebbe non essere il “solito” multiplayer online.

In una recente intervista rilasciata a BuzzFeed per la serie di TLOU targata HBO (via Wccftech), Druckmann potrebbe essersi lasciato sfuggire alcuni dettagli sul progetto multiplayer di Naughty Dog.

Oltre a ribadire che il gioco avrà una storia e un nuovo cast di personaggi, Druckmann ha menzionato che sarà possibile «entrare nel mondo di TLOU con un amico».

Questo sembra implicare un qualche tipo di modalità cooperativa, tanto che i fan hanno notato che i pochi concept art che Naughty Dog raffigurano proprio coppie di due umani che lavorano insieme per la sopravvivenza.

Un gioco cooperativo a due giocatori per TLOU avrebbe certamente senso, dato che la serie si è spesso concentrata su team di due persone, uno dei quali controllato dall’IA.

Naturalmente, è probabile che il multiplayer sia caratterizzato da qualche altro elemento. Forse più squadre di due persone potranno affrontarsi l’una contro l’altra? O magari ci sarà una sorta di struttura PvPvE? Al momento non ci è dato sapere.

Quello che invece sappiamo è che il titolo sarà a quanto pare caratterizzato anche da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Infine, per promuovere il lancio della serie TV di The Last of Us, Sky ha deciso di fare un regalo molto interessante per tutti i fan: da ora potete infatti vedere integralmente la prima puntata in italiano, senza alcun abbonamento o costo aggiuntivo.