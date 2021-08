Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

The Journey Down Trilogy è un’avventura grafica punta e clicca vecchio stampo, facente parte di un genere di giochi passato ormai di moda. Il titolo di Skygoblin, pubblicato da BlitWorks, offre spunti interessanti e con qualche accortezza in più si sarebbe potuto raggiungere un livello complessivo ancora migliore. Il titolo è stato giocato su PS5 via retro-compatibilità e possiamo affermare che non gode di nessun tipo di boost, sinceramente non ci aspettavamo altro, e va bene così.

La vicende di gioco si svolgono in un’ambientazione indigeno-caraibica, in verità un concept molto ispirato, tranquillamente uno dei punti forti del gioco. La formula “punta e clicca” presta il fianco ai limiti stessi che questa impostazione comporta, facendo apparire il tutto un po’ troppo pilotato. Sono presenti le classiche meccaniche del genere, come risposte multiple e puzzle. Niente di nuovo, forse si poteva innovare un po’ o magari osare in certi frangenti. Tuttavia, pad alla mano il tutto scorre agevolmente, senza annoiare mai, anche perché il gioco dura 10 ore, a mio avviso la durata giusta.

Onde evitare spoiler non si farà cenno alla trama, che vede il protagonista Bwana, che gestisce una pompa di benzina, vivere mille peripezie e finire nei guai per aiutare Lina, una ricercatrice universitaria. Posso solo dire che la storia, purtroppo, non mi ha colpito poi molto, ma fortunatamente i personaggi sono caratterizzati molto bene.

Lo stile grafico è uno dei punti di forza del gioco

Graficamente e in generale visivamente, pur essendo di base semplice, a tratti elementari, The Journey Down Trilogy offre un colpo d’occhio davvero appagante. Il gioco presenta scenari dipinti a mano di pregevole fattura, mentre i personaggi sono poligonali. Il tutto è ben amalgamato, ha un suo stile e si denota una certa ricercatezza nel complesso. Data la caratura del progetto (quindi risorse abbastanza limitate) il giudizio non può che essere favorevole: vedere gli scenari è addirittura una delle componenti che spinge ad andare avanti nel gioco.

L’accompagnamento sonoro fa il suo lavoro senza alti né bassi e accompagna discretamente per tutta l’avventura. Il non plus ultra sarebbe stato avere il doppiaggio in italiano, cosa ovviamente impossibile data la natura indie, per cui non lo considero un difetto, benché questo genere di gioco è quello che si presta meglio a certe applicazioni. Quello che considero invece un difetto è la totale assenza di testi in italiano. In un gioco del genere a mio avviso sono quasi imprescindibili per poter essere alla portata di tutti. Ad ogni modo, fortunatamente, si tratta di un inglese facilmente comprensibile.

VOTO: 7,5