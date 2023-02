The House of the Dead Remake al prezzo più basso di sempre! 31% di sconto!

Anche questo weekend, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa alla versione Nintendo Switch di The House of the Dead Remake, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27,60€, rispetto ai 39,99€ usuali di listino, con uno sconto del 31%.

The House of the Dead Remake è un gioco sviluppato da Forever Entertainment, lo stesso studio che ha realizzato Panzer Dragoon: Remake. La nuova versione, realizzata con l’Unreal Engine 4, offre una grafica notevolmente migliorata rispetto all’originale del 1996, con ambienti più dettagliati, modelli dei personaggi più realistici e effetti di luce e ombra più avanzati.

The House of the Dead Remake è uno sparatutto in prima persona, in cui i giocatori devono affrontare orde di zombie e mostri. Il gameplay è rimasto fedele all’originale, ma con controlli migliorati e la possibilità di giocare in modalità single player o in co-op con un amico. Inoltre, ci saranno diversi percorsi da seguire, aumentando la rigiocabilità e mantenendo alto l’interesse.

Vestirete i panni di due agenti, G e Thomas Rogan, che dovranno indagare su una villa misteriosa infestata da zombie e mostri. Durante l’avventura, dovrete prendere decisioni che influenzeranno l’esito della storia, con la presenza di finali multipli.

