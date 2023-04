The Game Awards prepara il concerto per i suoi 10 anni, ricco di sorprese

The Game Awards e la Filarmonica di Los Angeles hanno annunciato la scaletta del concerto per i 10 anni di The Game Awards, che si terrà di persona in un’unica serata, il 25 giugno 2023, presso l’iconico Hollywood Bowl.

L’evento presenterà selezioni di musica orchestrale e suite tratte da molti dei più importanti franchise di videogiochi dell’ultimo decennio, compresi i titoli in uscita.

Le partiture saranno eseguite insieme a filmati coinvolgenti dei videogiochi e includeranno ospiti musicali speciali. I biglietti per il concerto dei 10 anni dei The Game Awards sono in vendita da oggi sul sito web dell’Hollywood Bowl.

Di seguito è riportato l’annuncio ufficiale che include i franchise che verranno presentati durante il concerto.

La più grande celebrazione annuale dell’industria dei videogiochi, in collaborazione con l’Associazione Filarmonica di Los Angeles (LA Phil), ha annunciato oggi la scaletta di videogiochi e serie che saranno protagonisti del The Game Awards 10-Year Concert, un evento dal vivo con l’Orchestra dell’Hollywood Bowl per onorare i videogiochi come la più grande e potente forma di intrattenimento.

Il concerto, che si terrà domenica 25 giugno 2023 presso l’iconico Hollywood Bowl di Los Angeles, proporrà selezioni musicali orchestrali e suite tratte da molti dei più importanti franchise di videogiochi dell’ultimo decennio, compresi i titoli in uscita.

Il concerto sarà condotto dal compositore Lorne Balfe, vincitore di un Grammy e nominato ai BAFTA e agli Emmy, che ha scritto il tema dei The Game Awards e ha diretto la The Game Awards Orchestra negli ultimi cinque anni. I biglietti per il concerto dei 10 anni dei The Game Awards sono in vendita da oggi sul sito web dell’Hollywood Bowl.

I franchise che verranno presentati durante il concerto sono, in ordine alfabetico:

ARCANE (Riot Games/Netflix)

DIABLO (Blizzard Entertainment)

ELDEN RING (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment Inc.)

FINAL FANTASY XVI (SQUARE ENIX)

GOD OF WAR (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

HADES (Supergiant Games)

HOGWARTS LEGACY (Avalanche Software/Warner Bros. Games)

LEAGUE OF LEGENDS (Riot Games)

MARVEL’S SPIDER-MAN (Insomniac Games/Marvel/Sony Interactive Entertainment)

STARFIELD (Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks)

STAR WARS JEDI (Respawn/Electronic Arts/Lucasfilm Games)

THE LAST OF US (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Ulteriori dettagli su ospiti speciali, sorprese e altro ancora saranno annunciati in seguito per questo esclusivo evento di persona che non sarà ufficialmente trasmesso in diretta streaming.

«Negli ultimi dieci anni, le esibizioni orchestrali dei The Game Awards sono diventate una parte del programma preferita dai fan e siamo davvero entusiasti di far rivivere questa esperienza, di persona, all’Hollywood Bowl con i LA Phil per commemorare il nostro decimo Game Awards show, che si terrà a dicembre», ha dichiarato Geoff Keighley, creatore dei The Game Awards.

«Questo concerto è davvero una lettera d’amore ai giochi, ai creatori e ai fan che hanno reso possibili i The Game Awards negli ultimi dieci anni, e non vediamo l’ora di celebrare la musica che ha conquistato i nostri cuori e continua a far progredire questa forma d’arte».

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.