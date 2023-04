The Division non finirà come Skull & Bones, Ubisoft svela “il futuro”

The Division è stato uno dei tanti franchise affascinanti di Ubisoft, che però non ha sempre avuto un destino felice. Ma non è ancora scomparso.

Dopo il secondo capitolo apprezzato ma non così tanto da rappresentare un successo di vendite, tant’è che su Amazon è ormai ad un prezzo ridicolo, il franchise sta tornando.

È da un po’ che si parla di altri progetti legati a The Division, con indizi e informazioni che Ubisoft ha disseminato nei mesi centellinandole.

Anche per colpa dei leak in alcuni casi, che ci hanno dato la possibilità di vedere i prossimi progetti legati al franchise un po’ prima del previsto.

Dopo un lungo silenzio Ubisoft ha dato un appuntamento a tutti i fan, tramite Twitter, per scoprire il futuro di The Division.

L’appuntamento, per altro, è anche a strettissimo giro e sarà ricco di contenuti potenzialmente:

Clear your calendar for April 20th because we're about to take you on a journey through the past, present, and future of The Division Franchise! #DivisionDay Where: https://t.co/AgLpHuxLaQ & https://t.co/p1fQLf3lr6

When: 11AM PDT/ 8PM CEST/ 2PM EDT pic.twitter.com/VJegCzicxv — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) April 18, 2023

«Liberatevi dagli impegni per il 20 aprile perché stiamo per portarvi in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro del franchise di The Division!»

Il 20 aprile alle ore 20.00 italiane, Ubisoft si prepara come vedete a fare luce su quello che succederà nei meandri della su serie di looter shooter.

Oltre a rivelare la tabella di marcia del quinto anno di The Division 2 e la nuova modalità Descent, la presentazione includerà un aggiornamento del progetto Resurgence e un’anteprima del gameplay di Heartland.

Il primo è stato sempre descrito come «la prima esperienza di sparatutto mobile AAA di fascia alta per dispositivi Android e iOS», un open world free to play giocabile in solitaria o in compagnia.

Mentre Heartland è un altro free to play, ma stavolta destinato a PC, console PlayStation e Xbox, ma non è stato mostrato mai troppo finora se non un brevissimo gameplay.

Vediamo a questo punto come saranno questi progetti mentre, nel frattempo, lo Star Wars dagli stessi autori latita da un bel po’.

Franchise che, almeno, sembra non farà la fine di Skull & Bones che è disperso in mare, ma con un nuovo spin-off.