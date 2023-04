The Callisto Protocol a un prezzo mai visto! Lo paghi meno di 35 euro!

Siete appassionati di videogiochi e amate l’adrenalina delle avventure horror e fantascientifiche? Allora non potete assolutamente perdervi questa straordinaria occasione! The Callisto Protocol è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre! Preparatevi a immergervi in un’avventura spaziale mozzafiato, piena di colpi di scena e tensione, approfittando di questa offerta imperdibile.

Grazie ad Amazon, potete portarvi a casa la versione PS4 di The Callisto Protocol a soli 34,99€, rispetto agli usuali 61€ di listino, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 26€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato.

Ambientato nell’anno 2320, The Callisto Protocol vi trasporta sulla Luna morta di Giove, dove vestirete i panni di Jacob Lee, un prigioniero della prigione di Black Iron. dove una minaccia biologica lo potrebbe distruggere in qualsiasi momento. The Callisto Protocol vuole creare un’esperienza horror senza precedenti utilizzando l’horror engineering, ovvero la combinazione di atmosfera, tensione, violenza, impotenza e umanità.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “The Callisto Protocol non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti“.

