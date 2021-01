Tucho Benedicto Pacifico

Nell’affollato panorama di produzioni indipendenti, che nell’ultimo decennio ha popolato gli store digitali delle console da gioco con prodotti che spesso poco avevano da invidiare alle produzioni maggiori dal punto di vista ludico, è appena arrivato Teratopia, pubblicato da Eastasiasoft e sviluppato dalla software house Ravegan. Il titolo in questione, si propone come un gioco d’azione con elementi rpg e platform, con protagoniste delle creature colorate (dall’aspetto a dire il vero un po’ anonimo), il cui obiettivo è quello di liberare il proprio mondo, da un’armata capitanata da una famiglia di stravaganti mostri che infestano le varie regioni. Il termine stravaganti potrebbe essere quasi un eufemismo, in quanto certe scene sono tendenti al nonsense. In ogni caso, in questo gioco la storia serve solo come contorno ad un gameplay che però, a dirla tutta, non è neanch’esso brillante.

Inizialmente avremo a disposizione una sola classe di personaggi (rappresentata dalla creatura blu Tucho) ed una sola mossa, oltre ad un sistema di livelli che aumentano in base all’esperienza raccolta in battaglia: i primi 10 livelli si sbloccano rapidamente nei primi minuti di gioco, e servono a snocciolare le varie abilità a disposizione del giocatore, tra cui una schivata, un doppio salto e la possibilità di poter evocare minions e poteri da usare in battaglia. Successivamente, queste serviranno unicamente a migliorare le statistiche del personaggio. La meccanica dei minions è interessante, sebbene poco approfondita: ci sono infatti varie sottoclassi di alleati da usare in battaglia; le più peculiari sono senza dubbio l’ingegnere, che può usare strategicamente alcuni elementi dello scenario come torrette o trappole, e lo stregone, che può dispensare power up in battaglia una volta evocato. Non c’è modo di potenziare i nostri alleati, se non raccogliendo alcuni collezionabili che diventano disponibili successivamente nei livelli già esplorati, ed in ogni caso permettono solo di aumentare il numero di minions a propria disposizione. Successivamente, sbloccheremo altre due classi che si differenziano per resistenza elementale e per tipo di attacchi (rispettivamente a lungo raggio ed a getto d’acido, in opposizione alle qualità puramente melee di Tucho).

Ciò che lascia perplessi è la struttura dei livelli: sembra non esserci un’idea di design precisa dietro la disposizione dei nemici, oltre che ad un’eccessiva linearità di base; spesso infatti, ci vorranno un paio di minuti per arrivare al boss del livello, che senza dubbio rappresenta la parte che regala maggiori soddisfazioni. I combattimenti contro i boss sono ben costruiti, con pattern ben precisi ed arene studiate per poter essere sfruttate a proprio piacimento. La loro difficoltà è ben tarata e, anche qualora dovessero esserci problemi, il gioco offre numerose possibilità per prepararsi alla battaglia, esplorando i livelli precedenti, che sono tutti interconnessi tra loro una volta sbloccati.

Una nota particolarmente dolente è rappresentata dall’aspetto tecnico. La grafica scarna ed è perfettamente comprensibile per una produzione indipendente di un piccolo studio, ciò che invece avrebbe dovuto essere maggiormente curata è la fluidità del gioco, che in situazioni più concitate diventa davvero bassissima raggiungendo momenti in cui il gioco si ferma letteralmente per un secondo. A completare il quadro, fanno capolino alcuni bug, presenti sulla risposta dei comandi, che possono diventare gravi in certe situazioni, in cui un errore significa game over. Si segnala anche un crash con seguente chiusura forzata dell’applicazione, sebbene sia avvenuto solo una volta nelle poco più di cinque ore richieste per terminare la storia del gioco, raccogliendo buona parte dei collezionabili.

VOTO: 6