Tekken 3 compie 25 anni: i fan festeggiano il capitolo più amato della saga picchiaduro

Il 26 marzo 1998 usciva ufficialmente su PlayStation il picchiaduro 3D di Namco che avrebbe segnato un’intera generazione di giocatori: stiamo naturalmente parlando di Tekken 3, che ha compiuto ufficialmente i suoi primi 25 anni proprio oggi.

Il terzo capitolo della saga ha esordito sulle console di casa Sony appena un anno dopo la sua release arcade, avvenuta invece il 20 marzo 1997: in Europa abbiamo dovuto aspettare addirittura il 12 settembre prima di poterlo provare su console, ma l’attesa è stata ampiamente ripagata da un gameplay e una quantità di contenuti rimasta ancora oggi nel cuore di milioni di appassionati.

Sebbene la saga di Bandai Namco si sia infatti evoluta nel tempo, come dimostrato dall’eccellente Tekken 7 (lo trovate su Amazon) e dall’ottavo capitolo ancora in sviluppo, sono ancora molti i fan che ricordano con nostalgia il titolo in cui esordì Jin Kazama come protagonista e nuovo combattente giocabile, insieme a quelli che sono diventati volti iconici come ad esempio Ling Xiaoyu, Hwoarang, Eddy Gordo e Bryan Fury.

Un gioco che ha contribuito anche a rendere immensamente popolare il genere dei picchiaduro in 3D e uno dei titoli di maggior successo della storia di PS1, capace di vendere ben sei milioni di copie in tutto il mondo: non potevano dunque mancare gli auguri dei fan di tutto il mondo, dopo che Tekken 3 ci ha ufficialmente accompagnato per un quarto di secolo.

Su ResetEra i fan si sono infatti radunati per ricordare il 25esimo compleanno del terzo episodio della saga picchiaduro, capace di segnare un’intera generazione e che, per molti giocatori, si è rivelato addirittura il primo picchiaduro mai giocato.

C’è chi ricorda non solo le tante modalità extra giocabili e i numerosi personaggi sbloccabili segreti, che allungavano notevolmente la longevità del titolo, ma anche chi sottolinea che era un titolo incredibilmente ambizioso a livello di presentazione, con un mix perfetto di gameplay, colonna sonora ricercata e grafica, grazie anche alle cutscene FMV — come il filmato introduttivo che vi riproporremo di seguito, con non poca nostalgia.

Altri utenti sottolineano come si sia rivelato un incredibile upgrade grafico rispetto a Tekken 2, proposto recentemente su PlayStation Plus Premium — e che vi abbiamo ri-raccontato nella nostra recensione — contribuendo così ad attirare ancora più utenti curiosi.

Ma c’è anche chi ricorda la grande accessibilità del picchiaduro, che è riuscito ad avvicinare anche neofiti del genere — e poco importava che utilizzassero solo le stesse mosse ripetutamente (chi ha detto Eddy?).

Insomma, non possiamo che unirci anche noi nell’augurare un buon 25esimo compleanno a Tekken 3: un capitolo che ha lanciato non solo il franchise nell’olimpo videoludico, ma che ha segnato un’intera generazione.

Ricordiamo che il terzo episodio della saga ha visto anche l’esordio di King II, il leggendario wrestler con la maschera da giaguaro che ha preso il posto del suo maestro — apparso invece nei primi due capitoli della saga — e che tornerà in grande stile anche su Tekken 8.

Un altro dei combattenti più iconici è sicuramente Paul Phoenix, ma in occasione dell’ottavo capitolo della saga ha deciso di rivedere totalmente il suo look, abbandonando il suo celebre taglio di capelli.