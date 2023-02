Tecnologia sempre con te MediaWorld: offerte irresistibili su smartwatch, smartband e auricolari

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “Tecnologia sempre con te” con una serie di incredibili occasioni riguardanti una vasta gamma di prodotti come smartwatch, smartband e auricolari. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 5 febbraio, quindi se siete interessati a questi prodotti, vi consiglio di affrettarvi per avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smartband Amazfit GTS 2 Mini, che attualmente potete portarvi a casa a soli 69,99€, rispetto agli usuali 89,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€ e uno sconto del 22,22%.

Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch con un design sottile e senza bordi, dotato di uno schermo AMOLED da 1,55″. Può essere personalizzato con oltre 50 quadranti tra cui scegliere, molti con display sempre attivo, per riflettere la personalità di ogni utente ed è anche possibile caricare le proprie foto come sfondo del quadrante.

Amazfit GTS 2 Mini offre una completa gestione della salute, con funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione d’ossigeno del sangue, il monitoraggio del sonno, monitoraggio del livello di stress e tracciamento del ciclo mestruale. Il sistema PAI di valutazione dello stato di salute utilizza un avanzato algoritmo per offrire un semplice punteggio a valore unico che descrive la condizione fisica dell’utente.

