Tech Is Woman MediaWorld: tante offerte per celebrare le appassionate di tecnologia

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “Tech Is Woman” con una serie di incredibili occasioni riguardanti una vasta gamma di prodotti come smartphone, smartwatch, auricolari, notebook, monitor e tanto altro ancora. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 12 marzo, quindi se siete interessati a questi prodotti, vi consiglio di affrettarvi per avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il volante gaming Logitech G29, che attualmente potete portarvi a casa a soli 239,99€, rispetto agli usuali 419,99€ di listino, per un risparmio reale di 180€ e uno sconto del 42,85%.

Il volante Logitech G29 è il dispositivo perfetto per gli amanti dei giochi di corse che vogliono vivere un’esperienza di guida realistica e coinvolgente. Grazie al feedback di ritorno di forza a due motori, sentirete la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, proprio come se foste alla guida di una vera auto da corsa. Inoltre, gli ingranaggi elicoidali del cambio riducono il rumore e le vibrazioni, offrendo un controllo preciso e fluido.

Non preoccupatevi di perdere il controllo del volante o dei pedali: il dispositivo antigioco garantisce una guida stabile e senza interruzioni. E con tutti i comandi a portata di mano, potrete accedere facilmente ai vari pulsanti, senza dover distrarti dalla guida. I pedali separati per acceleratore, freno e frizione vi permettono di controllare l’auto in modo dinamico e completo, proprio come nella vita reale. Grazie alla sua compatibilità con PS4, PS5, Windows e macOS, il volante Logitech G29 può essere utilizzato su una vasta gamma di piattaforme.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Tech Is Woman” si possono trovare tantissimi altri prodotti scontati. Vi consigliamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprire tutti i prodotti scontati e accedere direttamente dal link sottostante per avere maggiori informazioni.

