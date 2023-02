Tech In Love Euronics: sconti incredibili sino al 50%!

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Tech Is Love” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 50% sino al prossimo 22 febbraio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming Lenovo IdeaPad Gaming 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 300€.

Il notebook gaming Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e massimo comfort durante le sessioni di gioco. La sua scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM e il processore Intel Core i7-12650H garantiscono una fluidità eccezionale anche con le opzioni di ray tracing e DLSS attive. Inoltre, l’SSD NVMe da 512 GB e i 16 GB di RAM DDR4 assicurano tempi di caricamento rapidi e una gestione efficiente delle risorse di sistema.

Il display IPS FHD da 15,6″ con frequenza di refresh di 144 Hz garantisce un’esperienza di gioco nitida e dettagliata, mentre la tastiera retroilluminata garantisce la massima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 di settima generazione offre un raffreddamento rapido e silenzioso grazie alla presa d’aria della tastiera a tutti i livelli e ad altre funzionalità. Rispetto alla generazione precedente, la velocità di ventilazione è aumentata del 20%, mentre il flusso d’aria della ventola è cresciuto del 10%, garantendo un’esperienza di gaming con la massima ventilazione e silenziosità.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.