Tales of Symphonia su Switch è un disastro, gli sviluppatori si scusano

Tales of Symphonia Remastered forse non era il gioco più atteso dell’anno, ma sicuramente era atteso da chi sperava di rimettere le mani sul titolo in una versione migliore.

Un ritorno che è stato ovviamente multipiattaforma (e tutte le versioni sono su Amazon), ma non tutte le piattaforme hanno ricevuto versioni ottime del gioco.

Perché se la versione PlayStation 4, quella che abbiamo testato nella nostra recensione, tutto sommato non è male, quella per Switch non altrettanto performante.

Una produzione ben lontana dal ritorno a cui abbiamo assistito con Metroid Prime Remastered (anche qui, recensione), e per cui gli sviluppatori hanno detto la loro.

I giocatori non hanno mancato di lamentarsi per le performance di Tales of Symphonia Remastered su Nintendo Switch e, come riporta NintendoLife, gli sviluppatori hanno risposto.

La versione per la console ibrida ha purtroppo dei problemi evidenti e Bandai Namco questo lo sa bene, ovviamente.

In una serie di tweet, l’account Twitter ufficiale della serie ha riconosciuto che ci sono “attualmente problemi” con la versione Switch in particolare, che per altro sembra essere la versione più venduta del gioco in Giappone.

Il team di sviluppo ha anche specificato che sta già indagando per trovare una soluzione, e che verrà ovviamente applicata sulla versione non sarà pronta.

«Ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti», dice lo sviluppatore in uno dei passaggi della serie di tweet, mentre rassicura ancora i giocatori che chiedono incessantemente informazioni.

Ovviamente non ci sono date né periodi in cui ci si potrà aspettare una soluzione, un vero problema per chi ha acquistato il titolo e si ritrova con una produzione deludente.

Chissà cosa succederà per Call of Duty su Nintendo Switch, che già sta sollevando qualche interrogativo sul modo in cui verrà portato sulla console ibrida.

A proposito di grandi ritorni ci sono degli altri JRPG che stanno tornando su Switch, dopo tantissimi anni.