Tales Of Arise al prezzo più basso di sempre! Oltre il 50% di sconto!

Tales of Arise è il decimo capitolo della lunga saga di “Tales Of”, una delle serie di giochi di ruolo più amate e acclamate dalla critica. Attualmente, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione per Tales of Arise, che potrete acquistare a un prezzo davvero conveniente. Questa è un’occasione unica per entrare nel mondo di Tales of e godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante.

Tales of Arise è un gioco di ruolo che utilizza il noto motore grafico Unreal Engine 4 per offrire una qualità grafica di alto livello. Il gameplay di Tales of Arise è caratterizzato dal nuovo sistema di combattimento chiamato “Assalto Boost“, che consente di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo.

La storia di Tales of Arise si svolge in un sistema solare composto da due pianeti vicini, Dahna e Rena. Gli abitanti di Dahna hanno sempre visto quelli di Rena come esseri giusti e divini, ma in realtà Rena ha sempre depredato le ricchezze di Dahna, privandoli della dignità e della libertà. Tuttavia, due personaggi, uno proveniente da ciascuno dei due pianeti, decidono di cambiare il proprio destino e quello degli abitanti dei due mondi, mettendo fine a questa situazione ingiusta.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «Tales of Arise aveva già lasciato intendere di essere un titolo di alto livello durante le fasi di anteprima, ma le aspettative sono state addirittura superate in sede di recensione. Sebbene ci siano alcuni difetti tipici della saga, e più in generale del genere stesso, il sistema di combattimento stellare dona una nuova dimensione alla serie, che da questo momento in poi ha una solidissima base e grandissime prospettive future».

Solitamente, Tales Of Arise viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 29,98€, per un risparmio reale di 40€ e uno sconto del 57%. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo titolo risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

