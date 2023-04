Super Mario il Film in live action creato dalle IA è un piccolo incubo

Mentre Super Mario il Film è nei cinema di tutto il mondo, e sta raccogliendo consensi tutto sommato positivi, il pensiero non può non andare alla leggendaria pellicola che ha segnato più di una generazione.

Quella con Bob Hoskins che rielaborava il Regno dei Funghi ed i suoi abitanti in una inquietante e distopica versione cyberpunk (che trovate su Amazon)

L’ultima pellicola, di cui vi abbiamo parlato anche noi nella nostra recensione, ha dimostrato che con l’impegno si può realizzare un’ottima storia sulla mascotte Nintendo in animazione.

E mentre si inizia già a parlare di un sequel, qualcuno ha già provato a creare una versione live action del film, con gli attori del fantacasting dei fan.

Come sarebbe Super Mario il Film in versione live action? La risposta arriva ovviamente grazie alle IA in grado di creare immagini, ovviamente.

Partendo dagli attori che i fan avrebbero sempre voluto, votandoli nei sondaggi di IMDb, Hearts Land ha elaborato delle immagini con gli attori nei panni dei personaggi del Regno dei Funghi.

Oscar Isaac interpreta il ruolo principale di Mario, Emma Stone è la principessa Rosalinda, Jim Carrey è Waluigi e Paul Rudd interpreta Luigi.

Alcuni di questi casting sono stati elaborato con l’aiuto delle IA, e non sono venuti benissimo:

Questo è Oscar Isaac che, per altro, ci ricorda molto Pedro Pascal nei panni di Mario nel trailer comico di Mario Kart della HBO.

A seguire il generatore di immagini ha voluto Emma Watson nei panni di Daisy, Reese Witherspoon come Peach, Tom Holland come Toad e Paul Rudd come Luigi.

Fanno un effetto un po’ strano, ma è la potenza delle IA in generale a rendere impressionante la generazione di queste immagini. La stessa potenza che, in 60 secondi, ha creato un videogioco giocabile.

Se volete divertirvi sono state create con Deep Dream Generator utilizzando i prompt “[attore/attrice] come [personaggio] di Super Mario” e varianti simili.

In attesa del ritorno di Mario che, dopo Super Mario il Film, sembra che potremmo rivedere una sua avventura molto presto.