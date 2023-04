Super Mario Bros. Il Film “ufficializza” il cambio di nome di un personaggio (per ottimi motivi)

Super Mario Bros. Il Film ha rappresentato una vera e propria lettera d’amore al franchise e a tutti i suoi fan, riproponendo anche alcuni personaggi della sua storia videoludica che molti fan potrebbero aver dimenticato.

Tra questi vi è anche Spike, il capo di Mario e Luigi apparso per la prima volta in Wrecking Crew, che in Giappone era però conosciuto con un altro nome.

Proprio come molti altri personaggi dell’universo di Super Mario, anche Spike era conosciuto diversamente: la casa di Kyoto aveva infatti deciso di chiamarlo “Blackie”, nome decisamente discutibile che però è stato ufficialmente abbandonato proprio in queste ore.

Come riportato da VGC, Nintendo segnala che in occasione dell’uscita di Super Mario Bros. Il Film, la compagnia ha deciso ufficialmente di rinominare tale personaggio “Spike”, uniformandosi così alla traduzione adottata in America ed in Europa.

Nintendo ha deciso di ufficializzare il nome di Spike anche in Giappone.

Considerando che questa strategia non è stata adottata per nessuno degli altri personaggi presenti nel film, appare evidente che la motivazione sia per evitare qualunque tipo di connotazioni razziste legate al personaggio o alle sue origini.

«Il nome del personaggio Blackie, che compare nel software Wrecking Crew per Family Computer, sarà cambiato in Spike, che è lo stesso nome utilizzato in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre, Spike è anche il nome utilizzato in Super Mario Bros. Il Film, che uscirà il 28 aprile».

In Giappone sarà possibile vedere Super Mario Bros. Il Film solo a partire dalla prossima settimana: è evidente dunque che la casa di Kyoto sia voluta correre ai ripari, in seguito alla probabile crescita di popolarità del personaggio, per evitare di incoraggiare qualunque tipo di commento o attacco razzista.

L’imminente debutto in Giappone potrebbe aumentare ulteriormente i record già ottenuti dal film animato, già diventato a oggi il miglior lungometraggio videoludico di sempre.

I fan hanno già avuto modo di scegliere il loro personaggio preferito del film — scelta che ci sentiamo di approvare pienamente — anche se un altro protagonista potrebbe avere presto il suo momento di brillare: in seguito al successo del lungometraggio, sono infatti iniziati i rumor riguardanti un possibile spin-off di Luigi.

A proposito di Super Mario, vi ricordiamo che proprio in queste ore sono partiti gli ultimi sconti di Nintendo eShop dedicati all’universo dell’idraulico più amato dei videogiochi.