Super Mario Bros e i nuovi film Nintendo, Miyamoto parla dei piani futuri

Super Mario Bros il Film è un successo che era prevedibile e ora è confermato, mentre Nintendo e Shigeru Miyamoto pensano al futuro.

Che passa anche per l’edizione Blu-Ray del film già pronta per il preordine, tanto la Grande N era pronto ad accogliere il successo (e anche in versione steelbook su Amazon).

Un successo che ha fatto inevitabilmente pensare a quello che potrà essere il futuro dopo Super Mario Bros il Film, che ovviamente ora non viene menzionato direttamente ancora.

Ma se Shigeru Miyamoto ha sedato gli animi di recente, facendo però delle strane allusioni ai futuri videogiochi di Mario, il patrono di Nintendo ora ha rilasciato una nuova dichiarazione.

Come riporta Nintendo Everything, infatti, Miyamoto ha dato qualche indicazione generale riguardo al modo in cui la Grande N si muoverà per le prossime produzioni.

Senz’altro c’è interesse per altri film in futuro, sebbene ancora non è chiaro se i prossimi lungometraggi saranno solo ambientati nel Regno dei Funghi o prenderanno in esame anche altri franchise.

«Nintendo è come un’agenzia di talenti. Abbiamo molti altri intrattenitori», ha dichiarato Miyamoto al magazine giapponese Nikkei.

L’idea è che Nintendo ha così tanti franchise che ha solo l’imbarazzo della scelta nel capire su cosa puntare successivamente.

Se magari non ci sarà davvero un Nintendo Cinematic Universe come lo abbiamo ipotizzato noi, senz’altro la Casa di Kyoto non vuole fermarsi qui con i film dedicati ai suoi mondi e personaggi.

Shigeru Miyamoto ha approfondito dicendo che ci sono effettivamente molti modi possibili per cui Nintendo possa tornare al cinema, così come tante possibilità per “usare personaggi che sarebbero adatti per i film”.

Ci sono effettivamente già delle prime voci per quanto riguarda lo spin-off di Luigi, che è un film che senz’altro avrebbe altrettanto successo. Ma, nell’attesa, potete continuare a vedere Super Mario Bros il Film un sacco di volte per scoprire tutti i segreti, come ha suggerito lo stesso Miyamoto.