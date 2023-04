Suikoden HD Remastered è sparito, ma novità sarebbero in arrivo

I primi capitoli di Suikoden stanno ufficialmente tornando con nuove edizioni HD Remaster dei due classici usciti sulla prima PlayStation.

La casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon) non rilascia nuovi episodi del franchise da oltre 10 anni, con l’ultimo capitolo riservato esclusivamente al mercato giapponese.

Suikoden I & II HD Remaster è quindi la conferma che i primi due episodi della serie saranno riconvertiti per piattaforme di ultima generazione in un unico pacchetto, disponibile dal 2023.

Ora, dopo mesi di silenzio, come riportato anche da Push Square sembra che la data di uscita della collection possa essere svelata a breve.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars potrebbe avere una data di uscita nel prossimo futuro, se si considera la nuova valutazione dell’ente taiwanese.

Valutazioni come questa suggeriscono spesso l’arrivo di un qualche tipo di annuncio e, nel caso di Suikoden, quello relativo a una data di lancio sembra molto probabile.

Poco sotto, il tweet della redazione di Gematsu:

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars was just rated in Taiwan. Hopefully this means a release date announcement is coming soon. Gematsu page: https://t.co/wRaCRnzwU5 pic.twitter.com/m3toGyw4V5 — Gematsu (@gematsu) April 12, 2023

Se non siete aggiornati, Gate Rune and Dunan Unification Wars è un pacchetto rimasterizzato che include i classici PS1 Suikoden e Suikoden II per PS4. In base a quanto abbiamo visto finora, i giochi sono stati sottoposti a una revisione visiva piuttosto significativa e hanno quindi ora un aspetto decisamente più al passo coi tempi.

Ufficialmente, Suikoden I & II HD Remaster è previsto per un generico “2023”, ma visto che sono passati mesi dall’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, riteniamo che il reveal di una vera e propria data di uscita sia imminente. Speriamo che Konami rilasci presto qualche nuova informazione.

Le edizioni rimasterizzate potrebbero però non essere le uniche novità in arrivo per la serie: gli sviluppatori hanno infatti ammesso di voler lavorare a nuovi capitoli di Suikoden.

Vedremo se, a proposito di Remastered, ci sarà l’occasione di portare in Italia anche l’ultimo capitolo della serie: nel frattempo, potete già giocare la traduzione in lingua inglese grazie ai fan.