Suicide Squad Kill the Justice League è stato rinviato per “colpa” dei fan? Schreier fa chiarezza

Nelle scorse ore è infine arrivata la conferma ufficiale: Suicide Squad Kill the Justice League è stato rinviato e salterà addirittura il 2023, con una nuova uscita riprogrammata al prossimo anno.

Un rinvio che era effettivamente nell’aria da diverse settimane, soprattutto dopo i feedback negativi arrivati dai fan in seguito all’ultima presentazione ufficiale del sequel della trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon).

Ma quali sono state le vere ragioni di questo rinvio improvviso al 2024 e, soprattutto, i fan sono davvero “responsabili” di questa mancata uscita entro la fine dell’anno?

Jason Schreier di Bloomberg, prima testata che aveva anticipato il possibile rinvio del gioco, ha voluto fare chiarezza spiegando quelle che — secondo le sue fonti — sarebbero le reali motivazioni dietro questa decisione. E no, le reazioni della community non avrebbero avuto alcun peso effettivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista, il publisher avrebbe preso questa decisione per garantire il giusto lavoro di rifinitura e ottimizzazione: sebbene 9 mesi possano sembrare eccessivi per questo lavoro, Schreier spiega che in realtà questo arco di tempo è ormai diventato la prassi nell’industria.

Gli sviluppatori sarebbero inoltre stati rassicurati nello specifico che le reazioni allo showcase di febbraio non sarebbero legate a questa decisione, anche perché — come lo stesso Schreier aveva anticipato in tempi non sospetti — la natura del gioco non cambierà affatto.

To be clear: "polish" can mean lots of things, from performance optimization to balance tweaks to bug fixes to server stability. Folks are surprised a dev would take nine extra months to polish a game, but that's actually normal these days. (Nine years between games: less normal) — Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2023

Per quello che riguarda invece la rifinitura del gioco, non sappiamo nello specifico a cosa stia effettivamente lavorando Rocksteady, ma potrebbe trattarsi di un numero di fattori come bugfix, stabilità dei server e tanto altro.

Potrebbero essere anche intervenuti dei fattori esterni che avrebbero spinto Warner Bros a optare per una finestra di lancio più “sicura” per garantire le giuste attenzioni a Suicide Squad Kill The Justice League, ma ciò che appare certo è che il titolo, con tutti i suoi pregi e difetti, non cambierà.

Insomma, nonostante le polemiche e le forti discussioni, sembra proprio che il nuovo adattamento della Suicide Squad sia destinato a diventare il “nuovo” Marvel’s Avengers. Sperando, ovviamente, che non faccia la stessa fine dei Vendicatori.