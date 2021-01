Suicide Guy Collection

Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Fin dal titolo è ben chiaro l’obbiettivo del gioco: prendere il controllo del nostro personaggio e morire ripetutamente. Probabilmente sembra una descrizione macabra, ma per fortuna dovremo toglierci la vita solamente nel mondo dei sogni, per svegliarci.

L’idea del gioco è divertente. Il protagonista sa che qualcosa nel mondo reale sta andando storto, bisognerà quindi fare di tutto per togliersi la vita nel mondo dei sogni e svegliarsi, salvando il nostro boccale di birra che si sta rovesciando.

Il tema dei livelli gira tutto in torno alla cultura popolare e ai videogiochi. Ci sono livelli a tema Super Mario, Tomb Raider, Portal. Altri livelli, invece, sono ambientati in scene quotidiane, come ad esempio uffici o una tavola calda. Tutti i livelli però hanno una cosa in comune: in qualche modo c’è sempre la possibilità di uccidere il nostro protagonista. La difficoltà non è elevata. Abbiamo pochi comandi: un tasto per saltare, uno per prendere e tenere gli oggetti in mano ed un ultimo tasto che serve per usare gli oggetti ed interagire con il mondo che ci circonda. Nella maggior parte dei livelli si richiede al giocatore di pensare al di fuori degli schemi e di esplorare ogni angolo del livello prima di arrivare alla soluzione.

La grafica è cartoonesca e con pochi dettagli, mentre le animazioni hanno poche pretese. Le morti però sono tutte stravaganti e divertenti.

VOTO: 6,5