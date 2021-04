Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Suicide Guy Collection, l’insieme di Suicide Guy e Suicide Guy: Sleppin’ Deeply, non passa facilmente inosservato già dal nome o dalle premesse di gioco. Un titolo senz’altro cupo a cui forse non si confanno quei colori festosi e il tratto scanzonato di font e disegni. Incuriosisce da subito e a ragione perché l’idea alla base delle due esperienze è intrigante e singolare ma andiamo con ordine.

Un breve intermezzo animato ci presenta il barbuto protagonista comodamente seduto sul divano, armato di birra, canotta e rutto libero davanti alla televisione, un quadretto fantozziano tenerissimo. Presto il sonno ha la meglio sul nostro alter ego e la bottiglia stretta nella mano fino ad un secondo prima sta per incontrare rovinosamente il pavimento. Qui incomincia il gioco vero e proprio, un’avventura dai connotati puzzle in prima persona, nella quale il nostro vistoso protagonista cercherà di svegliarsi e impedire il disastro domestico. Come? Nel modo universale per porre fine a qualsiasi sogno, il pericolo di morte. Solo davanti ad una situazione irrimediabile si terminerà uno dei venticinque livelli previsti per il primo gioco.

Da un delizioso hub, una tavola calda, si potrà accedere di volta in volta a sogni diversi. Questi sono nelle ambientazioni più disparate, da freddi e anonimi magazzini fino a castelli o portali stranamente familiari per chi non rinuncia ad avere un pad tra le mani spesso e volentieri. L’obiettivo dunque è quello di venire a capo di più o meno complessi puzzle ambientali per poterci assicurare un’agognata morte. Per lo scopo si dovrà interagire con oggetti e luoghi, non molto interattivi peraltro, e nel frattempo cercando di venire a capo dell’enigma mortifero. I singoli livelli non sono sempre entusiasmanti o particolarmente sfidanti. Alcuni particolarmente elementari, altri invece fin troppo arzigogolati facendo sì che si rimanga più sorpresi davanti alla risoluzione che soddisfatti.

Se i livelli sono altalenanti non lo è invece la difficoltà di interfaccia con materiali e ambienti. Spesso i comandi non convincono, l’iterazione con gli oggetti si fa difficoltosa e poco intuitiva. Non aiutano fasi platform solo abbozzate ma necessarie, fin troppo di frequente si finisce per far uso di questa risorsa: impalare scatole, salirci, saltare. Il problema è quanto sia grezzo il sistema, tra balzi e utensili vari non ci si sente mai realmente in controllo del personaggio ma soltanto alle prese con un fantoccio vistoso con pochissima manualità.

Se grezzo è il sistema di controllo lo è altrettanto l’impianto tecnico. Non può che dirsi di più che solamente abbozzato, con tratti grossolani sia la resa visiva che il sonoro sono poveri di guizzi e fin troppo spartani. Accompagnano un’avventura non esageratamente longeva ma comunque soddisfacente, specie se si considera il fatto che i due giochi siano venduti assieme. Purtroppo il ritmo non è invidiabile ma il compromesso non lascia a desiderare.

VOTO: 5,5