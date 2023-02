Street Fighter 6: prenota ora la splendida Mad Gear Box Edition!

Street Fighter 6 è il sesto capitolo di una delle serie di picchiaduro più famose al mondo, prodotta da Capcom. Ambientato in un universo completamente nuovo, il gioco offre ai giocatori un sistema di combattimento avanzato, che si distingue per l’innovazione in vari aspetti. Tra le novità, troviamo due tipi di comandi: moderni e classici, che permettono ai giocatori di scegliere il proprio livello di abilità e di giocare di conseguenza.

Una caratteristica particolarmente interessante di Street Fighter 6 è la modalità “World Tour“. Si tratta di una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, nella quale potrete impersonare un avatar personalizzato e scoprire i vostri punti di forza, vagando per le strade di Metro City. Questa modalità è stata progettata per offrire una maggiore immersione nella trama del gioco, fornendo anche la possibilità di personalizzare il proprio personaggio e di scegliere il proprio percorso nella modalità storia.

Inoltre, Street Fighter 6 offre una vasta gamma di personaggi tra cui scegliere, ognuno con le proprie mosse e abilità. I fan della serie potranno riconoscere i personaggi iconici della saga, come Ryu, Ken, Chun-Li e molti altri, ma ci sono anche nuovi lottatori introdotti proprio in questo capitolo.

La spettacolare Mad Gear Box Edition, proposta al prezzo di 299,98€, è attualmente in preorder in esclusiva da Gamestop per i membri del programma GS Pro Club. Ricordiamo che quest’ultimo permette ai suoi utenti di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, leggiamo, avranno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

L’edizione Mad Gear Box include contenuti fisici e digitali, ovvero:

Mad Gear Box

POP UP PARADE Statuette Luke & Kimberly

Artbook

Set di stickers

Sfondi per statuetta

Gioco completo all’interno di una custodia Steelbook®

Contenuti extra digitali 4 personaggi aggiuntivi 4 colori personaggio aggiuntivi: Colori 3 10 per il Costume 1 4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 2 (compresi i colori 1- 10) 4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 3 (compresi i colori 1-10) 2 arene aggiuntive Bonus d’acquisto: 7.700 Drive Tickets



Street Fighter 6 sarà lanciato il 2 giugno 2023 per Sony Playstation 5, Playstation 4, Microsoft Xbox Series X e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.