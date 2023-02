Stray, miglior indie del 2022, al prezzo più basso di sempre! Imperdibile!

Hai una PS4 ma non avete ancora provato Stray? Allora non potete perdere l’offerta che vi stiamo per presentare! Sul famoso portale di shopping online Amazon, è attualmente disponibile uno sconto imperdibile su Stray, premiato come miglior indie ai The Game Awards.

In Stray, la razza umana non esiste più e il protagonista è un gatto che dovrà muoversi in un mondo futuristico, dove il pericolo è dietro l’angolo e la sopravvivenza dipende solo dalle proprie abilità. Il mondo di Stray è caratterizzato da un’ambientazione cyberpunk altamente dettagliata e realistica, dove il protagonista dovrà interagire con personaggi altrettanto ben caratterizzati e sviluppati. Il gioco è ricco di spunti interessanti che portano a riflettere sul presente e sulle conseguenze delle proprie azioni.

Le situazioni presentate in Stray non sono solo frutto della fantasia dei creatori, ma riflettono anche le problematiche che si affrontano nella vita quotidiana. Infatti, le tematiche affrontate in Stray sono molto attuali, come l’indifferenza nei confronti delle problematiche sociali, la tendenza a minimizzare la gravità di situazioni critiche e l’egoismo che spesso porta a trascurare gli altri.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «la buona riuscita di Stray, pur con tutti i limiti legati a una produzione di piccole dimensioni, è dovuta sia all’ottima caratterizzazione di personaggi e mondo di gioco, sia alla sua capacità di mantenere l’avventura sempre gradevole e stimolante. La sensazione che si potesse fare molto di più col racconto e con le dimensioni del progetto c’è e rimane persistente dall’inizio alla fine, ma si tratta senza dubbio di un buon primo passo e in definitiva di un titolo particolare, accattivante e a cui vi consigliamo di dare una possibilità anche al di là della tenerezza suscitata da quel dolce scricciolo impertinente di protagonista».

Solitamente, Stray per PS4 viene proposto a 41€, ma oggi potete averlo a soli 32,99€, con uno sconto del 20%. La versione fisica di Stray, oltre a una copia del titolo su disco, contiene anche sei carte con illustrazioni a colori.

