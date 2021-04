Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Un antieroe che si fa di marijuana, sfatto e sfaccendato. Un mondo cupissimo, come da tradizione dei migliori polizieschi americani. Una storia di vendetta e corruzione. E una “principessa” da salvare. Sembrerebbe di trovarci di fronte a un noir con tutti i crismi, però poi basta notare l’antieroe in questione sia in realtà un koala di mezz’età con tanto di occhiali da sole e camicia hawaiana per capire che non ci troviamo proprio di fronte alla solita solfa. Certo, l’intreccio narrativo costruito dallo studio Convict Games non si può definire totalmente originale, prendendo spunto a piene mani da altre opere extra-videoludiche, prime tra tutti Il grande Lebowski o Vizio di forma, ma in ogni caso la storia di STONE riesce comunque a regalare qualche spunto interessante.

Ma andiamo con ordine. Il gioco è un’avventura grafica “alla TellTale”. Si cammina per i vari luoghi, si parla con i molti personaggi che arricchiscono la storia e si interagisce un minimo con lo scenario. Un minimo, eh. Perché davvero il focus del gioco sono i lunghi e spesso inconcludenti dialoghi che il nostro koala preferito intrattiene con i vari comprimari. Dialoghi prolissi, sopra le righe e pressoché inutili. Spesso l’obiettivo è arrivare a fare dire una battuta particolarmente tagliente a Stone – il protagonista da cui il gioco prende il titolo – piuttosto che far avanzare la storia. E in un’avventura grafica che dura su per giù due ore, menare il can per l’aia per allungare il brodo vuol dire diluire un’avventura che già di per sé non è lunga. Anzi. Certo, alcuni dialoghi sono particolarmente riusciti e possiamo apprezzare anche un doppiaggio comunque buono e aussie, cosa abbastanza inusuale in un videogioco.

Il gioco è poi impreziosito da alcuni dettagli che aiutano veramente a immergersi nell’atmosfera di un film noir, come il cinema in cui si possono realmente visionare alcune vecchie pellicole in bianco e nero. Totalmente fine a sé stessa, come trovata, ma simpatica e apprezzabile.

E poi? E poi basta, il gioco è tutto qui. Tanto breve quanto innocuo. Si lascia apprezzare, tutto sommato, per queste due orette e poi fine.

VOTO: 5