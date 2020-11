Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Negli anni passati abbiamo potuto toccare con mano titoli in grado di raccontare drammi e disagi come la depressione con grande maestria. Ne sono un egregio esempio The Town of Light, That Dragon Cancer, Celeste, Gris. Risulta abbastanza palese che, in questi giochi appena citati, la chiave di volta non è il cosa, ma il come si racconta una storia. Va da se, quindi, che temi profondi come questi non sono mai semplici da affrontare, specialmente quando si tenta di trasportarli nel medium videoludico. In questo contesto vuole inserirsi Ida Hartmann, giovane disegnatrice danese, che insieme alla piccola casa di sviluppo Niila Games ha scelto di utilizzare la sua matita per poter raccontare lo stato d’animo di una ragazza di Copenaghen alle prese con la sua difficile situazione psicofisica. La domanda sorge spontanea: è riuscita nel suo intento? No.​

Bianco e nero

Stilstand è un graphic novel che racconta l’estate di una ragazza estremamente insicura di se stessa: ansia, disagio, noia e solitudine qui opprimono lo schermo, mentre un figura oscura tenta in tutti i modi di spingere la protagonista a uscire dalla propria camera e a combattere con le proprie paure. Le interazioni in Stilstand sono ridotte ai minimi termini, come per esempio trascinare il braccio della ragazza per bere un bicchiere d’acqua o spingere il bottone del telecomando della TV, rendendo il gameplay risicato come era chiaramente volontà dell’intero team di sviluppo. Tutto questo crea una pesante atmosfera di quotidianità composta da piccole routine che trasportano il videogiocatore in un cupo e stagnante loop.

L'unico pregio del titolo è rappresentato dal suo stile grafico grottesco.

Molto graphic, poco novel

Senza mezzi termini, i disegni della Hartmann sono eccezionali. Oltre al fatto dell’utilizzo del bianco e nero in grado di dare maggior risalto a scene desolanti e cupe, lo stile grottesco della disegnatrice ricalca perfettamente le vicende della giovane protagonista. I volti strambi e le facce contrite sembrano in qualche modo rispecchiare l’animo e le emozioni della nostra eroina.

Tuttavia, se dal lato artistico si tratta di un lavoro notevole, non si può certo dire lo stesso per quanto riguarda quello narrativo. Stilstand infatti soffre di una trama dalle fondamenta sabbiose e la storia, divisa per capitoli, zompetta tra l’esasperazione esagerata e momenti comici piuttosto scialbi assolutamente fuori luogo. Con Stilstand la Hartmann, mancando una chiave di volta, ovvero una storia ben raccontata, ha saputo dare poco se non nulla ad una trama già vista e, per di più, sconclusionata. Temi quali la depressione vanno affrontati con intelligenza e originalità, eppure qua assistiamo solo e soltanto a un abuso costante di cupezza che rivela un titolo senza anima. Se la volontà iniziale era quella di toccare un tema complesso e farraginoso come quello della depressione, non possiamo che dichiarare l’obiettivo mancato. Il risultato finale è purtroppo superficiale e pieno di cliché.

Le vicende della protagonista, nel corso di un’ora di gameplay, si alternano tra speranze e crolli emotivi per poi arrivare ad un finale sospeso, un vero e proprio cliffhanger che però non ha la capacità di trasmettere nulla al giocatore se non la domanda “Per €7,99, ne valeva la pena?”.​

VOTO: 4