Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete solo pochi giorni

Da questo momento potete approfittare di una nuova promozione particolarmente interessante su Steam: per un periodo di tempo estremamente limitato, gli utenti possono infatti aggiungere alla propria raccolta un nuovo gioco gratis.

Si tratta di Battlestar Galactica Deadlock, gioco strategico ispirato dalla celebre e omonima serie (trovate la raccolta completa su Amazon), ora disponibile gratuitamente sul celebre store di casa Valve, seppur per pochi giorni.

A differenza degli ultimi omaggi che vi avevamo infatti segnalato, che dovrebbero essere a tutti gli effetti nuovi free-to-play e dunque disponibili gratis per sempre, questa volta avrete a disposizione solo due giorni per aggiungerlo alla vostra raccolta.

Da domenica 9 aprile alle ore 19.00, Battlestar Galactica Deadlock tornerà infatti disponibile esclusivamente a pagamento, al prezzo consigliato di 36.99€. Se lo riscatterete entro questa data, potrete però farlo vostro per sempre senza spendere nemmeno un centesimo.

In questo gioco strategico dovrete affrontare battaglie 3D in una storia originale, ambientata durante la prima guerra Cylone e in cui potrete ritrovare anche diversi volti familiari, avendo anche la possibilità di combattere contro i vostri amici in scontri 1 vs 1.

Per poter approfittare di questo nuovo omaggio dovrete naturalmente essere in possesso di un account su Steam, ma non sarà necessario effettuare alcun acquisto: basterà semplicemente dirigersi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Aggiungi all’account“, dopo aver naturalmente effettuato il login.

Una volta completata l’operazione con successo, Steam vi confermerà con una nuova schermata che Battlestar Galactica Deadlock è stato aggiunto al vostro account: a quel punto, basterà semplicemente avviare la vostra applicazione e iniziare a installarlo dalla vostra libreria.

Dato che la promozione durerà soltanto appena due giorni, non possiamo che consigliarvi di affrettarvi il prima possibile per fare vostro questo interessante strategico sci-fi.

E se siete alla ricerca di nuovi omaggi gratuiti da scaricare sui vostri PC, vi ricordiamo che anche Amazon Prime Gaming ha svelato i primi 3 nuovi giochi gratis riscattabili, oltre ai consueti regali settimanali di Epic Games Store.